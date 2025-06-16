الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول إيراني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

نقلت وكالة أنباء فارس عن معاون محافظ إيلام، قوله: إن المسيرة التي أسقطت في أجواء المحافظة من نوع MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي يطارد طائرة مسيرة دخلت من الأغوار الشمالية.

جيش الاحتلال يطارد مسيرة 

وفي السياق ذاته قال جيش الاحتلال  الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذارات عقب رصد هدف جوي مشبوه.

وأضاف جيش الاحتلال أن المسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقا.

ومن جانبها أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن المسيرة تواصل تقدمها وتفعيل أجهزة الإنذار في منطقة قيسارية.

وفي وقت سابق من اليوم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن سفنا تابعة للبحرية الإسرائيلية اعترضت  الليلة الماضية 8 مسيرات إيرانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي إيران

مواد متعلقة

طهران: الحرب الحالية لا تستهدف إيران فقط بل جميع الأعراف والقوانين الدولية

تعرف على المواقع التي استهدفتها إيران خلال قصفها لإسرائيل

الأكثر قراءة

الدولار يتلقى ضربة من الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

بعد 24 ساعة، اتحاد الكرة يتدارك خطأه بشأن محمد صلاح

رئيس النواب يوجه انتقادات حادة لتغيب وزيري المالية والتخطيط عن مناقشة الموازنة

السيسي يتفقد عددا من سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليا بنسبة مكون 45%

هل هو نتنياهو؟، "الله أكبر.. لقد قتلناه" منشور إيراني غامض يثير حيرة العالم

مسؤول إيراني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للجيش الأمريكي

مشاهد من وفاء الرئيس لأبناء مصر المخلصين، آخر مستجدات تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم

كأس العالم للأندية، ريبيرو يستقر على بديل إمام عاشور أمام بالميراس

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الخوخ والعنب في سوق العبور

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والماكريل في سوق العبور

كم يبلغ سعر الأرز في السوق اليوم؟

هل يوجد رسوم للتسجيل في محفظة البنك الأهلي؟

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

ما حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية وضوابطها؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية