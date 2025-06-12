حملات نظافة مكبرة ومداهمة لأوكار النباشين في غرب المنصورة بالدقهلية (صور)

قام محمد الأمين رئيس حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية بجولة تفقدية حيث تابع خلالها أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والتراكمات بنطاق حى غرب واستهدف القضاء على أوكار النباشين.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية بشأن، ضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

استمرار الحملات والمتابعة يومية

ورافق رئيس غرب في حملاته الدكتور طارق جاد، وأحمد عرفة، وحمدى رشاد، ناجى يحيى، ومحمد حسن، والدكتورة رولا مدحت، وسهام صلاح، كلا" منهم فى قطاعة، وبالتنسيق مع وليد حلمى مدير النظافة، ومسئولى النظافة بالحى، وفادى محمد مدير المتابعة الميدانية، الأعمال اليومية لرفع المتولد اليومى من مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حى غرب.

الشوارع المستهدفة في الحملة

واستهدفت الحملة الشوارع الآتية ومنها شارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور، ومنطقة سندوب.

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