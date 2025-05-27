محافظ الجيزة يتفقد سوق العياط الحضاري بعد تسكين الباعة الجائلين

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق العياط الحضاري، الذي تم تنفيذه ليكون بديلًا حضاريًا للأسواق العشوائية بمنطقة المزلقان، وذلك بعد تسكين الباعة الجائلين مما ساهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف معاناة المواطنين التي استمرت على مدار سنوات.

جولة محافظ الجيزة بسوق العياط الحضاري

وأوضح محافظ الجيزة أن السوق الجديد مقام على مساحة ٣٧٠٠ م² ويضم ٤١٩ وحدة بيع وفرشات، وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والملابس والفواكه والخضر واللحوم والأسماك، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته، عددًا من المواقع المقترحة لدراسة مدى إمكانية تعظيم الاستفادة القصوى منها واستغلالها في تنفيذ محالّ وباكيات حضارية كملحق للسوق الحضاري لتسكين باقي الباعة الجائلين، وكذلك إقامة مواقف حضارية لخدمة المواطنين بدلًا من المواقف العشوائية.

مطالب الباعة الجائلين من محافظ الجيزة

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته، لمطالب الباعة الجائلين الذين لم يقع عليهم الاختيار في السوق الحضاري، مؤكدًا لهم أنه سيتم دراسة تنفيذ محالّ وباكيات حضارية لتسكين باقي الباعة الجائلين.

وكلف المحافظ رئيس مدينة العياط بالمتابعة الدورية للسوق للتأكد من القيام بأعمال النظافة والصيانة الدورية على الوجه الأكمل، للحفاظ على المظهر الحضاري ولضمان عوامل الاستدامة.

تعليمات محافظ الجيزة بعدم السماح لمنطقة مزلقان العياط

كما شدد المحافظ على رئيس مدينة العياط، خلال تفقده منطقة مزلقان العياط، بعدم السماح بوجود أي باعة جائلين أو إشغالات بمنطقة المزلقان وأمام السوق، للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

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