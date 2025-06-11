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محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها. 

 وأكد على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتسليم النماذج لأصحابها بأسرع وقت، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ وتحقيق مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية، وذلك بحضور  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة. 

 

محافظ الدقهلية في جولة  مفاجئة بالمركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي، مشيرًا إلى أنه لا يقبل تعطيل أي طلب أو شكوى للناس تحت أي مبرر، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم للتأكد من وجود معوقات أو عقبات أمامهم، مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

 وتابع محافظ الدقهلية سير العمل في إنهاء النماذج والملفات والطلبات بالمركز التكنولوجي، مؤكدا على سرعة إنهاء إجراءات تسليم تراخيص البناء لأصحابها دون تعطيل، وأبدى رضاه عن تنظيم المكان وترتيب الملفات، مشددا على استمرار الحفاظ على هذا المستوى اللائق في الاستجابة لمطالب المواطنين والرد على شكواهم.

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