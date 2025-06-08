رئيس غرب المنصورة: حديقة شجرة الدر استقبلت 20 ألف زائر في أول وثاني أيام العيد (صور)

كشف المحاسب محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، أن عدد زوار حديقة شجرة الدر قرابة الـ20 ألف زائر في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك في محافظة الدقهلية.

شجرة الدر استقبلت 20 ألف زائر

وقال رئيس غرب المنصورة: إن حديقة شجرة الدر استقبلت قرابة الـ8 آلاف زائر في أول أيام عيد الأضحي المبارك، وفي اليوم الثاني أكثر من 11500 للتنزه والاستمتاع بالجو والألعاب والأشجار ومياه النيل.

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وتعد حديقة شجرة الدر بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية المتنفس الوحيد للبسطاء في العيد، وتجذب المواطنين من جميع الأنحاء والقرى والمحافظات المجاورة.

سعر الدخول لا يتجاوز الـ١٠جنيهات

وأنشئت الحديقة على مساحة 25 فدانا تقريبا، لكن تقلصت مساحتها لتصل إلى 20 فدانا، وتطل بموقعها الساحر على نهر النيل، وملحق بها مشتل تابع للمحافظة، وتشتهر بأن سعر دخولها رمزي لا يتعدى الـ١٠جنيهات.

وخلال الساعات السابقة على العيد، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة خاصة في مدينة المنصورة، التي استعدت لاستقبال الزوار من كافة المراكز والمدن متمنيا قضاء عيد سعيد للجميع.

جاهزية المتنزهات والحدائق العامة

وقدم محافظ الدقهلية التهاني بأبناء المحافظة بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعياد، وأن يوفقنا إلى طريق السداد والبذل والإخلاص في العمل وتحقيق مصالح المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية جاهزية المتنزهات والحدائق العامة بجميع المدن، واستعداد حدائق شجرة الدر والأندلس والأسرة والطفل المزودة بالألعاب الترفيهية، لاستقبال الزوار، فضلًا عن الحدائق المفتوحة بشوارع قناة السويس والجيش والجمهورية والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال، والتأكد من نظافة وسلامة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك جاهزية مدينة جمصه لاستقبال الزوار وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم، وفي جميع مراكز ومدن المحافظة.

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