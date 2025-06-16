أول تعليق من رينارد بعد فوز السعودية أمام هايتي ومواجهة أمريكا المقبلة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، أنه لا يخشى مواجهة أمريكا في الجولة الثانية من كأس الكونكاكاف، موضحا أنها ستكون مباراة رائعة.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره بفوزه صعب على هايتي، بهدف دون رد، فجر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت مواجهة صعبة أمام خصم مميز بدنيا، ولكننا خلقنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، وفشلنا في استغلالها بالشكل الأمثل".

وأضاف: "صحيح أننا حققنا الفوز، ولكن الأداء لم يكن بالشكل المطلوب، والأهم هو حصد النقاط الثلاث في بداية المشوار، ثم سنبدأ الاستعداد لمواجهة أمريكا بالجولة المقبلة".

وتابع حديثه: "لم نكن جيدين على مستوى الاستحواذ أو ترجمة الفرص، وعلينا تصحيح المسار وتسجيل الأهداف، لأن هناك بعض المباريات التي تحسم ببعض التفاصيل".

وعن إصابة حسن كادش، قال المدرب الفرنسي: "اللاعب أبلغني بعد المباراة أنها بسيطة فهي عبارة عن شد وليست تمزقا، ولكنه سيخضع لفحص طبي لتحديد مدة الغياب والعلاج".

السعودية ضد أمريكا

وتطرق للحديث عن مواجهة أمريكا، بقوله: "ستكون مباراة شيقة بدون أدنى شك، فنحن نحب كرة القدم الجميلة، ولعب مثل هذه المباريات سيكون بمثابة إعداد قوي لنا، فنحن لا نخشاهم".

وأتم: "مباراة أمريكا ستكون مختلفة تماما فيما يتعلق بأسلوب اللعب، لدينا فريق جيد يتمتع بسرعة كبيرة كما تعلمون، لقد استعدينا جيدا لهذه البطولة، ومن المثير مواجهة البلد المستضيف".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره الأمريكي، فجر الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا صعبًا على حساب هايتي، بهدف نظيف، فجر اليوم الإثنين، في افتتاح مشواره ببطولة كأس كونكاكاف الذهبية.

واستهل الأخضر مشواره بالمجموعة الرابعة بفوز عصيب جاء بفضل ركلة جزاء حصل عليها مهاجمه صالح الشهري في الشوط الأول ونفذها اللاعب نفسه بنجاح، ليحصد أول 3 نقاط، ويصل للمركز الثاني في المجموعة خلف منتخب البلد المضيف الولايات المتحدة الذي اكتسح ترينيداد وتوباجو في وقت سابق بخماسية بيضاء.

وقدم منتخب السعودية أداءً غير مقنع في المجمل، لكنه حقق ما أراد، واستعاد توازنه نسبيًا بعد الخسارة على أرضه ووسط جماهيره ضد أستراليا 2-1 في تصفيات كأس العالم، وهي الهزيمة التي حولته للعب دور الملحق في سبيل التأهل للمونديال.

وسحبت قرعة كأس الكونكاكاف الذهبية في ولاية ميامي الأمريكية، وأوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب أمريكا المستضيفة وهاييتي وترينداد وتوباجو.

قرعة الكأس الذهبية

ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو، أما المجموعة الثالثة فضمت بنما وجامايكا وجواتيمالا وغوادلوب، وجاء في المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة وهاييتي وترينداد وتوباجو والسعودية.

وتُقام النسخة الثامنة عشرة من الكأس الذهبية هذا الصيف، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو على 14 ملعبًا في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا.



وستُقام المباراة النهائية في 6 يوليو على ملعب إن آر جي في هيوستن تكساس، لتكون هذه أول مرة تقام فيها نهائيات الكأس الذهبية في ولاية تكساس.

وستبدأ بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2025 بمرحلة مجموعات تضم 16 فريقًا على أربع مجموعات "تضم كل منها أربعة فرق".

وبعد انتهاء مباريات دور المجموعات، التي ستقام بين 14 و24 يونيو يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعات، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الأربعة الثانية (ثمانية فرق إجمالًا) إلى مرحلة خروج المغلوب.

وتنطلق مرحلة خروج المغلوب بمباريات ربع النهائي يومي 28 و29 يونيو تليها مباريات نصف النهائي في الثاني من يوليو، ثم المباراة النهائية التي سيتم فيها تتويج بطل الكونكاكاف يوم الأحد 6 يوليو.

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