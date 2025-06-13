الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

منتخب السعودية يغلق تدريباته قبل مواجهة هايتي في افتتاح مشوار الكأس الذهبية

منتخب السعودية
منتخب السعودية

 يُواصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم تحضيراته المكثفة في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لانطلاق مشواره في بطولة  الكأس الذهبية 2025، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة مرتقبة أمام منتخب هايتي، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب “سنابدراغون”، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخاض لاعبو “الأخضر”  حصة تدريبية قوية على ملاعب مركز الأداء الرياضي في سان دييجو، بقيادة المدير الفني الفرنسي إيرڤي رينارد، الذي يركز على تجهيز الفريق من كافة النواحي البدنية والتكتيكية، لضمان بداية إيجابية في البطولة القارية.

وانطلقت الحصة بتمارين الإحماء، تبعتها فقرات مخصصة لتحسين دقة التمرير وسرعة التفاعل في المساحات الضيقة، قبل أن يُجري رينارد تقسيمات تكتيكية عبر مباريات مصغّرة، ركّز خلالها على التحولات الهجومية وسرعة التمركز، واختُتم المران بتمارين الإطالة.

من جانبه، حرص الجهاز الفني على خلق أجواء تركيز عالية داخل المعسكر، حيث يُنتظر أن يُغلق الحصة التدريبية المقبلة، المقررة مساء  اليوم السبت عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت سان دييغو، حفاظًا على خصوصية التحضيرات قبل المواجهة الافتتاحية.

ويأمل منتخب السعودية في تحقيق بداية قوية بالبطولة، تعزز من فرصه في تجاوز دور المجموعات والمضي قدمًا في المنافسة، خاصة في ظل تواجد عناصر شابة ممزوجة بعناصر الخبرة، إضافة إلى الانسجام الكبير الذي أظهره الفريق في الفترة الماضية.

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أبرز لاعبي منتخب السعودية القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية الكأس الذهبية

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