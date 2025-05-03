مساعد رينارد يدخل حسابات الأهلي لخلافة كولر

الدوري المصري، دخل الفرنسي باتريس بوميل مدرب أم صلال القطري وأيضا المساعد السابق للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، قائمة ترشيحات خلافة كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وشهدت الساعات الماضية استطلاع رأي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في تنصيب الفرنسي بوميل مدربا للفريق.

وأكد مصدر أن الأمر محل دراسة ومقارنة بينه وبين بعض المرشحين، وأبرزهم البرتغالي فيتور برونو مدرب بورتو السابق.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، استعداداته لمواجهة حرس الحدود غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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