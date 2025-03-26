اتحاد كونكاكاف يكشف تصنيف منتخب السعودية في الكأس الذهبية

كشف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف"، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة الكأس الذهبية في الصيف المقبل، والتي تشهد مشاركة منتخب السعودية.

وتنطلق بطولة الكأس الذهبية يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 6 يوليو، بمشاركة 15 منتخبًا من اتحاد كونكاكاف، بالإضافة إلى المنتخب السعودي الذي يشارك كضيف للمرة الأولى.

منتخب السعودية في التصنيف الرابع بالكأس الذهبية

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كونكاكاف عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، صورة تُظهر تصنيف المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة، حيث جاء "الأخضر" في المستوى الرابع، باعتباره ضيفًا.

وضم التصنيف الرابع إلى جانب المنتخب السعودي كلًا من "جوادلوب وجمهورية الدومينيكان وكوراساو"، وبالتالي لن يقع "الأخضر" معهم في دور المجموعات.

ويقع المنتخب السعودي في مجموعة واحدة مع منتخب من التصنيف الأول، وآخر من التصنيف الثاني، وثالث من التصنيف الثالث.

ويضم التصنيف الأول كلًا من "المكسيك وكندا وبنما والولايات المتحدة الأمريكية"، فيما يضم الثاني "جامايكا وكوستاريكا وهندوراس وهايتي"، بينما يضم المستوى الثالث "ترينداد وتوباجو وسورينام والسلفادور وجواتيمالا".

يُذكر أن قرعة النسخة الـ18 من بطولة الكأس الذهبية ستُقام يوم 10 أبريل المقبل، وستكون المرة الأولى التي يشارك فيها المنتخب السعودي في البطولة، كما سيشارك أيضًا في نسخة 2027.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.