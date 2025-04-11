الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

بمشاركة السعودية، تعرف على مجموعات بطولة الكأس الذهبية

السعودية
السعودية

 سحبت قرعة كأس الكونكاكاف الذهبية في ولاية ميامي الأمريكية، وأوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب أمريكا المستضيفة وهاييتي وترينداد وتوباجو.

 

قرعة الكأس الذهبية 

 ضمت المجموعة الأولى منتخبات المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو، أما المجموعة الثالثة فضمت بنما وجامايكا وجواتيمالا وغوادلوب، وجاء في المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة وهاييتي وترينداد وتوباجو والسعودية.

 

ومن المقرر أن تُقام النسخة الثامنة عشرة من الكأس الذهبية هذا الصيف، في الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو على 14 ملعبًا في 11 منطقة بالولايات المتحدة وكندا.


وستُقام المباراة النهائية في 6 يوليو على ملعب إن آر جي في هيوستن تكساس، لتكون هذه أول مرة تقام فيها نهائيات الكأس الذهبية في ولاية تكساس.

وستبدأ بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية لعام 2025 بمرحلة مجموعات تضم 16 فريقًا على أربع مجموعات "تضم كل منها أربعة فرق".

وبعد انتهاء مباريات دور المجموعات، التي ستقام بين 14 و24 يونيو يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في المجموعات، بالإضافة إلى أصحاب المراكز الأربعة الثانية (ثمانية فرق إجمالًا) إلى مرحلة خروج المغلوب.

وتنطلق مرحلة خروج المغلوب بمباريات ربع النهائي يومي 28 و29 يونيو  تليها مباريات نصف النهائي في الثاني من يوليو، ثم المباراة النهائية التي سيتم فيها تتويج بطل الكونكاكاف يوم الأحد 6 يوليو.

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