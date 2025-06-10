منتخب السعودية يخسر من أستراليا ويفقد فرصة التأهل المباشر لكأس العالم

تلقى منتخب السعودية خسارة موجعة من نظيره أستراليا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة فقد المنتخب السعودي فرصة التأهل المباشر لكأس العالم بعد احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، خلف أستراليا صاحبة الـ19 نقطة، فيما تتصدر اليابان بـ23 نقطة.

وسيلعب المنتخب السعودي على الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة السعودية وأستراليا

افتتح منتخب السعودية التسجيل عن طريق عبد الرحمن العبود في الدقيقة 19، فيما تعادل أستراليا عن طريق كونور في الدقيقة 42، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ميتشيل دوك في الدقيقة 46.

تشكيل السعودي ضد أستراليا

العقيدي- بوشل — كادش — العمري — مجرشي - مصعب الجوير — محمد كنو — زياد الجهني - سالم الدوسري — فراس البريكان — العبود.

وكان منتخب السعودية يمتلك فرصة لخطف بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2026، إذ حقق الفوز بفارق خمسة أهداف على أستراليا.

في المقابل، احتاج المنتخب الأسترالي إلى الفوز وهو ما تحقق أو التعادل، أو حتى الخسارة بفارق أربعة أهداف فقط، ليضمن العبور رفقة اليابان إلى المونديال.

السجل التاريخي للمواجهات بين السعودية وأستراليا

فيما التقى المنتخبان 11 مرة من قبل، فازت أستراليا في 5 منها، مقابل انتصارين للسعودية، فيما انتهت 4 مباريات بالتعادل.

وسجلت السعودية 11 هدفًا فقط في هذه اللقاءات.

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