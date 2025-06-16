الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

إعلام إسرائيلي: الهجمة الإيرانية الحالية هي الأوسع حتى الآن واندلاع النيران في محطة كهرباء حيفا

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مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

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حرائق غير مسبوقة بمواقع عدة في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني