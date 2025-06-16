موقعة منتصف الليل بين بوكا جونيورز وبنفيكا في كأس العالم للأندية.. وعشرية بايرن ميونخ أمام أوكلاند تشغل المجموعة

إشتعلت المنافسة مبكرا على صدارة المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز الساحق الذي حققه العملاق البافاري فريق بايرن ميونخ الألماني على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بـ10 أهداف دون مقابل، في الجولة الإفتتاحية للفريقين في دور المجموعات، والتي أقيمت أمس الأحد على ملعب تي كيو إل بمدينة أوهايو الأمريكية.

الفوز الساحق لفريق بايرن ميونخ غلى أوكلاند سيتي، جاء بمثابة جرس إنذار من قبل العملاق البافاري لجميع الفرق المشاركة في المونديال، بأنه جاء إلى بلاد العم سام من أجل التتويج باللقب، وأنه لن يتخلى عن كأس العالم بسهولة

بايرن ميونخ يكتسح أوكلاند سيتي، فيتو

بايرن ميونخ يتصدر مجموعته

الفوز منح بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط في المونديال، وإعتلى بأريحية كبيرة صدارة المجموعة الثالثة، بفارق كبير من الأهداف، في أسهل بداية يمكن أن يحلم بها الفريق البافاري، الطامح للتتويج بلقب كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بشكلها الجديد الموسع.

مواجهة نارية بين بوكا جونيورز وبنفيكا

فوز بايرن ميونخ على أوكلاند سيتي، سيجعل المواجهة المنتظرة الليلة بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي أكثر إثارة وسخونة، خاصة أن كلا الفريقين سيسعى لتحقيق إنتصاره الأول في دور المجموعات وخطف الثلاث نقاط، لتعزيز حظوظه في إنتزاع أحد بطاقتي التأهل لدور الستة عشر، بعدما تأكد أن المنافسة عليهما ستنحصر بين الثلاثي بايرن ميونخ وبوكا جونيورز وبنفيكا، فيما تعد فرص أوكلاند سيتي شبه مستحيلة بعد المستوى المهترئ الذي ظهر عليه بطل أوقيانوسيا أمام الزعيم البافاري في إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة وإستقبال شباكه 10 أهداف مع الرأفة الشديدة

بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

بايرن ميونخ الأقرب لإنتزاع صدارة المجموعة

كل المعطيات والفوارق الفنية والإسكواد القوي تمنح بايرن ميونخ الأفضلية في إعتلاء صدارة المجموعة الثالثة في نهاية دور المجموعات، ليحتدم الصراع بين الثنائي بوكا جونيورز وصيف كأس ليبرتادورس وبنفيكا وصيف الدوري البرتغالي، على بطاقة التأهل الثانية، ليرافق الفريق البافاري للدور ثمن النهائي في المونديال.

بنفيكا البرتغالي، فيتو

الخاسر في لقاء الليلة يقترب من مغادرة المونديال

يدرك كلا الفريقين بوكا جونيورز وبنفيكا، أن الخاسر منهما في لقاء الليلة، سيكون الأقرب لمغادرة المونديال مبكرا من دور المجموعات، لأن كل منهما سيتبقى له مباراتان أحدهما أمام بايرن ميونخ والفوز فيها سيكون بالغ الصعوبة، ثم سيواجه كل منهما أوكلاند سيتي، في مواجهة سيكون حصد الثلاث نقاط فيها مضمون لكليهما، فالفائز منهما في لقاء الليلة سيحتاج فقط لنقاط مباراته كاملة أمام أوكلاند سيتي لبلوغ ثمن النهائي، أما الخاسر فسيكون مطلوبا منه الفوز على بايرن ميونخ وهي مهمة غير مضمونة.

لذلك يتوقع أن تكون موقعة نارية بين بوكا جونيورز وبنفيكا في لقاء منتصف ليل الثلاثاء

مران بنفيكا إستعدادا لمواجهة بوكا جونيورز، فيتو

صراع القمة في المجموعة الثالثة

وينتظر بايرن ميونخ مواجهة من العيار الثقيل في مباراته الثانية بدور المجموعات أمام بوكا جونيورز وصيف كأس ليبرتادورس في نسختها الأخيرة، والفوز بها سيمنحه رسميا بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، كما سيمنحه صدارة المجموعة الثالثة بفارق الأهداف على الأقل بعد الفوز الضخم على أوكاند سيتي ب10 أهداف نظيفة في الجولة الأولى

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا

تقام مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، منتصف ليل غد الثلاثاء، وتنطلق صفارتها في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا

تنقل مباراة بوكا جونيورز أمام بنفيكا على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية المشفرة، كما تنقلها شبكة قنوات إم بي سي المجانية المفتوحة.

بايرن يكتسح بنفيكا 10-0، فيتو

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

فيما تقام مباراة قمة المجموعة الثالثة بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز، بكأس العالم للأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل 21 يونيو الجاري

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات إم بي سي السعودية

فرق المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية

ويتنافس بايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني خلال مونديال الأندية الذي يلعب للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية.

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