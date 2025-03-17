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رياضة

كافاني يقود بوكا جونيورز لقمة مجموعته بالدوري الأرجنتيني

كافاني
كافاني

الدوري الأرجنتيني، قاد إدينسون كافاني، فريقه بوكا جونيورز للفوز على ضيفه ديفنسا خوستيكا بنتيجة 4-0، في الجولة العاشرة بالدوري الأرجنتيني. 

وسجل كافاني، هدفا مبكرا لفريقه بعد مرور 9 دقائق، وأضاف زميله ميلتون خيمينيز، هدفين، في الدقيقتين 32 و50، وأكمل ميجيل ميرينتيل، الرباعية في الدقيقة 81.

بوكا جونيورز يتصدر مجموعته 

وبهذا الفوز، قفز بوكا جونيورز لصدارة المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد ديفنسا خوستيكا عند 17 نقطة في المركز السادس.

 

و تعادل بيلجرانو مع باراكاس سنترال بنتيجة 1-1، وإندبندينتي مع راسينج كلوب بنفس النتيجة في إطار نفس المجموعة،.

وفي المجموعة الثانية، فاز لانوس على انيستوتو بنتيجة 4-1، وتقدم انيستوتو بهدف أليكس لونا في الدقيقة 18، ورد أصحاب الأرض، برباعية، سجلها راميرو كاريرا وألكسيس سيجوفيا ومارسيلينو مورينو وألكسيس كانيلو في الدقائق 44 و61 و70 و92.

ورفع لانوس، رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد انيستوتو عند 8 نقاط في المركز العاشر.

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كافاني بوكا جونيورز الدوري الأرجنتيني ديفنسا خوستيكا إدينسون كافاني

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