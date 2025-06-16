فرصة بـ 3 أرواح، إنقاذ خيالي من حارس بورتو أمام بالميراس بكأس العالم للأندية (فيديو)

أهدر بالميراس البرازيلي أغرب فرصة في كأس العالم للأندية قبل نهاية الشوط الأول من عمر لقاء بورتو البرتغالي المقام حاليا على ملعب "ميتلايف" ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

بالميراس يهدر أغرب فرصة في كأس العالم للأندية

واستمر التعادل السلبي بين بورتو وبالميراس في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة اليوم الإثنين في الولايات المتحدة الأمريكية.

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تشكيل بورتو أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

جاء تشكيل بورتو أمام بالميراس في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: كلاوديو راموس.

خط الدفاع: مارتيم فيرنانديز، خوسيه بيدرو، إيفان ماركنو.

خط الوسط: جواو ماريو نيتو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرنسيسكو مورا.

خط الهجوم: فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو أموروديون. مرا

تشكيل بالميراس ضد بورتو في كأس العالم للأندية

فيما ضم تشكيل بالميراس ضد بورتو في كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: ويفرتون بيريرا دا سيلفا.

خط الدفاع: موريلو سيرمويرا، جوستافو جوميز، أجوستين جياي.

خط الوسط: خواكين بيكيريرز، دومينجو مورينو، ريتشارد ريوس، فيليبي أندرسون.

خط الهجوم: ماوريسيو، إستيفاو ويليان، فيتور روكي.

وانطلقت منافسات البطولة، فجر أمس الأحد، بمباراة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث يلعب فريقا بورتو وبالميراس ضمن نفس المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية التي تشهد مشاركة 32 فريقًا بنظامها الجديد.

ويواجه بورتو، بعد ذلك، كل من إنتر ميامي والأهلي يومي 16 و24 يونيو الجاري.

في حين أن بالميراس سيخوض مباراتيه ضد الأهلي وإنتر ميامي يومي 19 و24 من الشهر نفسه.

وتأهل بالميراس للمشاركة في البطولة بصفته بطل كأس ليبرتادوريس نسخة 2021، في حين أن التصنيف كان السبب وراء مشاركة بورتو.

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

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