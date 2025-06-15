لاعب بنفيكا توتو سالفيو: مواجهة بوكا جونيورز صعبة وأحب الفريقين كثيرا

كأس العالم للأندية، تحدث النجم الأرجنتيني توتو سالفيو لاعب بنفيكا البرتغالي، عن مباراة فريقه أمام فريقه السابق بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد توتو سالفيو في تصريحات صحفية اليوم الأحد، "أنها ستكون مباراة رائعة،،عندما أجريت القرعة كنت سعيدًا، يعلم الجميع مدى حبي لكلا الناديين"

بنفيكا أكبر نادي في البرتغالي

وتابع سالفيو: "الكرة الارجنتينية بدنية أكثر من الكرة البرتغالية، لكن بنفيكا هو أكبر نادي في البرتغال"

وأختتم نجم بنفيكا: المباراة ليست سهلة، وأتمنى أن ننجح في تحقيق الفوز، لأنها ستعني قطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر

بنفيكا البرتغالي، فيتو

قائمة بنفيكل في كأس العالم للأندية

وكان المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي برونو ميغيل، إختار 30 لاعبا ضمن قائمة فريقه النهائية، لخوض ماراثون كأس العالم للأندية وهم:

حراسة المرمى: تروبين - فيريرا - جوميش

خط الدفاع: ألفارو فيرنانديش - أنطونيو سيلفا - صامويل داهيل - نيكولاس أوتاميندي - روي سيلفا - جونزالو أوليفيرا - ويندر - ليوناردو سانتوس - بايرامي

خط الوسط: أورسنيس - كوككو - فلورنتينو لويس - بارييرو - فيلوسو - رافاييل لويس - ريناتو سانشيز - بريوشتي

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا - بافليديس - أكتوركوغلو - بيلوتي - شيلدروب - بروما - بريستياني - جوفيا - جواو ريجو - إدواردو فيرنانديش

مجموعة بنفيكا في كأس العالم للأندية

أوقعت القرعة فريق بنفيكا البرتغالي، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، رفقة بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي

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