الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب بنفيكا توتو سالفيو: مواجهة بوكا جونيورز صعبة وأحب الفريقين كثيرا

توتو سالفيو بقميص
توتو سالفيو بقميص بوكا جونيورز وبنفيكا، فيتو

كأس العالم للأندية، تحدث النجم الأرجنتيني توتو سالفيو لاعب بنفيكا البرتغالي، عن مباراة فريقه أمام فريقه السابق بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025.

وأكد توتو سالفيو في تصريحات صحفية اليوم الأحد، "أنها ستكون مباراة رائعة،،عندما أجريت القرعة كنت سعيدًا، يعلم الجميع مدى حبي لكلا الناديين"

بنفيكا أكبر نادي في البرتغالي

وتابع سالفيو: "الكرة الارجنتينية بدنية أكثر من الكرة البرتغالية، لكن بنفيكا هو أكبر نادي في البرتغال"

وأختتم نجم بنفيكا: المباراة ليست سهلة، وأتمنى أن ننجح في تحقيق الفوز، لأنها ستعني قطع خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر 

بنفيكا البرتغالي، فيتو
بنفيكا البرتغالي، فيتو

قائمة بنفيكل في كأس العالم للأندية

وكان المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي برونو ميغيل، إختار 30 لاعبا ضمن قائمة فريقه النهائية، لخوض ماراثون كأس العالم للأندية وهم: 

حراسة المرمى: تروبين - فيريرا - جوميش

خط الدفاع: ألفارو فيرنانديش - أنطونيو سيلفا - صامويل داهيل - نيكولاس أوتاميندي - روي سيلفا - جونزالو أوليفيرا - ويندر - ليوناردو سانتوس - بايرامي

خط الوسط: أورسنيس - كوككو - فلورنتينو لويس - بارييرو - فيلوسو - رافاييل لويس - ريناتو سانشيز - بريوشتي

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا - بافليديس - أكتوركوغلو - بيلوتي - شيلدروب - بروما - بريستياني - جوفيا - جواو ريجو - إدواردو فيرنانديش

مجموعة بنفيكا في كأس العالم للأندية

أوقعت القرعة فريق بنفيكا البرتغالي، ضمن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية، رفقة بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية بنفيكا البرتغالي توتو سالفيو بوكا جونيورز برونو ميغيل بايرن ميونخ الالماني اوكلاند سيتي

مواد متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية، موعد مباراة بوكا جونيورز ضد بنفيكا والقنوات الناقلة

كأس العالم للأندية، بوكا جونيورز يعلن انتهاء أزمة تأشيرة مدافع الفريق

دي ماريا يعلن رسميا الرحيل عن بنفيكا البرتغالي

الأكثر قراءة

ماذا قال ماسكيرانو عن تعادل إنتر ميامي أمام الأهلي؟

التشخيص الأولي لإصابة إمام عاشور وخطوة منتظرة

القلق يعلو الوجوه، تجمع طلاب الثانوية العامة بمطروح في انتظار فتح اللجان (صور)

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

وفاة نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي

أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي أمام إنتر ميامي

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

طوارئ بالمترو بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية