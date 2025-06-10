الثلاثاء 10 يونيو 2025
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رياضة

إجراء جديد من اتحاد الكرة بشأن الكشف عن المنشطات بالدوري الممتاز

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قرر اتحاد الكرة، قيام كل ناد من أندية القسم الأول بسداد 100 ألف جنيه سنويًا للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بداية كل موسم مباشرة وإفادة الاتحاد بتمام السداد.

 


وكان اتحاد الكرة أكد على قيام كل ناد من أندية القسم الأول بتسديد مبلغ 2000000 (اثنين مليون جنيه) للاتحاد قيمة التحكيم بالموسم الجديد 2025-2026 كالتالي:

* 1000000 (مليون جنيه) تسدد للاتحاد مع القائمة الأولى
* 1000000 (مليون جنيه) تسدد للاتحاد مع القائمة الثانية

 

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن رسوم الشكاوى والتقاضي الخاصة بموسم 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:

رسوم الشكاوى

* شكوى لاعب محترف في القسم الأول ضد النادي أو العكس (10000 جنيه) 
* شكوى لاعب محترف في القسم الثاني ضد النادي أو العكس (2000 جنيه) 
* شكوى لاعب محترف في القسم الثالث ضد النادي أو العكس (500 جنيه) 
* شكوى مدرب في القسم الأول ضد النادي أو العكس (10000 جنيه) 
* شكوى مدرب في الأقسام الأدنى من القسم الأول ضد النادي أو العكس (1000 جنيه) 
* شكوى وكيل ضد لاعب محترف في القسم الأول (20000 جنيه)
* شكوى وكيل ضد لاعب محترف في القسمين الثاني والثالث (10000 جنيه)
* شكوى لاعب محترف بالقسم الأول ضد وكيل (5000 جنيه)
* شكوى لاعب محترف بالقسم الثاني ضد وكيل (1000 جنيه)
* شكوى نادٍ بالقسم الأول ضد نادٍ آخر (15000 جنيه)
* شكوى نادٍ بالقسم الثاني ضد نادٍ آخر (5000 جنيه)
* شكوى نادٍ بالقسم الثالث ضد نادٍ آخر (1000 جنيه)
* شكوى لاعب هاو ضد نادٍ أو العكس (500 جنيه)

رسوم اللجان القضائية

* رسوم التقاضي أمام اللجان القضائية 5000 جنيه

رسوم حالة قيد لاعب في قائمة فريقه بدلًا من لاعب تم رفع اسمه

* أندية القسم الأول (30000 جنيه - تسدد في الاتحاد)
* أندية القسم الثاني (5000 جنيه - تسدد في الاتحاد)
* أندية القسم الثالث (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)
* أندية القسم الرابع (500 جنيه - تسدد في الفرع)
* المراحل السنية (500 جنيه - تسدد في الفرع)
* الصالات (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)
* الكرة النسائية (2000 جنيه - تسدد في الاتحاد)

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