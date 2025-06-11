منتخب مصر يشعل الخلاف بين جماهير الأهلي والزمالك، والنشطاء يكشفون سر تأجيل المباراة الودية

تصدر هاشتاج "منتخب مصر" التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم لعبه لمباراته الودية أمس، مع بدء العديد من منتخبات العالم للعب مبارياتهم الودية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا، وصل لحد من السخط والخلاف بين جماهير الكرة المصرية، وخاصة بعد طلب مدرب المنتخب تأجيل مباريات الفراعنة الودية إلى نوفمبر المقبل.

تأجيل مباريات منتخب مصر الودية

وأثار عدم لعب منتخب مصر لمبارياته الودية، حالة من الجدل بين جماهير قطبي الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، فجماهير الزمالك يرون أن 80% من المنتخب المصري تم تكوينه من لاعب النادي الأهلي، الذي يشارك في كأس العالم للأندية، في حين يرى جماهير الأهلي أن المشاركة في كأس العالم للأندية أهم من إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر.

منتخب مصر، فيتو



وعلق الناقد الرياضي فتحي سند فقال: "الناس اللى عاوزين يعملوا كورة "لعبوا" ودى فى توقف يونيو.. السنغال فى انجلترا والجزائر فى السويد.. وتونس فى المغرب.. وكلهم باللاعبين الدوليين ولم يلعب منتخب مصر! (حصل أيام حسام البدرى..!!).. ملحوظة: ميسى.. قاد الأرجنتين فى بيونس آيرس أمام كولومبيا فى تصفيات كأس العالم.. ويعود اليوم لانتر ميامى قبل ثلاثة أيام من افتتاح بطولة أندية العالم!!".

ورد البلوجر كارلوس فقال: "المنتخبات دى ٩٠ فى الميه من لاعبينها فى فرق مختلفة إنما منتخب مصر ٨٠ فى الميه أهلى بخلاف المحترفين اللى كلهم بقوا فى الأهلى حتى زيزو بقى فى الأهلى، يعنى حرفيًا ده منتخب الأهلى عاوز فرقه كامله تروح تلعب ماتش ودى وترجع تلعب كأس عالم اتقوا الله بقى يا عالم".

ضياع فرصة لعب منتخب مصر مع الفرق الأجنبية

وعلق البلوجر سعد هلال فقال: "ضاع علي منتخب مصر معسكر مهم ممكن تستفيد منه وتلعب مباراتين خارج مصر مع فرق أوروبية، عشان تعلي في التصنيف ونفس الوقت تواجه كرة مختلفة منتخبات قوية تستفيد من مواجهتها، لكن تم التضحية بكل ده من مدرب المنتخب والمسئولين من أجل اللي اتاخد من باتشوكا...".

وقال البلوجر لطيف عبد العال: "يا عيني المنتخبات لعبت ماتشات ودية وحسام حسن لأ، ده حصل بسبب لعيبة الأهلي هو الأهلي هو المنتخب؟".

فريق الأهلي في كأس العالم للأندية، فيتو

وعلق البلوجر هاني عبد الله قائلًا: "كده يبقى الأهلي هو منتخب مصر، يعني أنت مش عارف أن صلاح عاوز أجازة والمحترفين زيه، يعني أنت مش عارف أن اتحط ماتش نهائي كأس مصر في التوقف الدولي؟ ما تجمع لعيبة بعيد عن لعيبة الأهلي وأعمل معسكر، هيرفي رينارد أعلن قائمة منتخب السعودية للمشاركة في الكأس الذهبية ومفيهاش لعيبة الهلال، وكنت فين أنت لما فيتوريا قالوله لازم تطلع لعيبة الزمالك من المعسكر عشان ماتش الزمالك مع أن ده توقف دولي؟ كنت بتهيص وتقول هو ده التعاون اللي لازم يحصل، أي حاجة لازم الأهلي...".

الأهلي يمثل نفسه وليس منتخب مصر

وقال البلوجر مصطفى إبراهيم: "عند أي زملكاوي الأهلي بيمثل نفسه مش بيمثل مصر لكن لو الزمالك مكانه يبقي بيمثل مصر والوطن العربي منتخب مصر عمره ما كان نجاحه بسبب لعيبة الأهلي لما المعسكر يتلغي مجاملة صريحة للأهلي علي حساب المنتخب كأس العالم للأندية بطولة ودية لو الزمالك فيها تبقي اعظم بطوله في العالم".

فريق الأهلي في كأس العالم للأندية، فيتو

أما البلوجر ناصر المصري فرد قائلًا: "كان ممكن تجهزوا لمباراة ودية قوية مع منتخب قوي وتتفقوا معاه على لعب المباراة في أمريكا... بسيطة أهي لو كان منتخب مصر بيشغل تفكيركم... منتخب مصر".

وقال البوجر وليد عز: "كل منتخبات العالم لعبت بالأمس مباريات وديه ماعدا منتخب مصر لأسباب قهرية".

ورد البلوجر عصام بدوي فقال: "الأهلي يلعب في كأس عالم مش مباراة وديه... إخراج لاعبي الزمالك من معسكر منتخب مصر عشان مباراة مع فريق ضعيف مالهاش أي ٣٠ لازمة ماشوفناش حد فيكم اتكلم عن الوطنية والمنتخب بلاش حقد معزورين إحساس كأس العالم عمركم ماعرفتوه".

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