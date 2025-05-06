حسام حسن يحرج مجلس الجبلاية بسبب بطولة كأس العرب

تسبب حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، في خلق حالة من الحرج لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بعدما أبلغهم رفضه المشاركة في بطولة كأس العرب، في نسختها الحادية عشر، المقرر إقامتها في قطر في شهر ديسمبر المقبل

أسباب رفض المشاركة في كأس العرب

وجاء في أسباب الرفض التي قدمها حسام حسن لمجلس الجبلاية عن رفضه المشاركة في بطولة كأس العرب، أن توقيتها سيتعارض مع تحضيرات منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا.

حسام حسن أبلغ مسئولي اتحاد الكرة أن بطولة كأس العرب ستنطلق في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، في حين أن يطولة أمم إفريقيا بالمغرب تنطلق بعدها بـ72 ساعة فقط، حيث تنطلق منافسات الكان في الفترة من 21 ديسمبر 2025، وتستمر حتى 18 يناير 2026

وأبلغ حسام حسن مسئولي اتحاد الكرة، أنه علميا وبحسب أساسيات كرة القدم، فإن المشاركة في بطولة كأس العرب، ستضر لاعبي منتخب مصر كثيرا بدنيا وذهنيا قبل إنطلاق مشاركتهم في بطولة أمم افريقيا، وقد تتسبب في نتائج كارثية للفراعنة في العرس الافريقي الكبير

منتخب مصر الوطني، فيتو

غياب المحترفين عن كأس العرب

أما السبب الثاني وراء رفض حسام حسن المشاركة في بطولة كأس العرب، أن البطولة ستقام بدون اللاعبين المحترفين، كونها غير مدرجة في الأجندة الدولية للفيفا، ويخشى حسام حسن أن يتعرض خلالها منتخب الفراعنة لهزائم تنال من الروح المعنوية وعزيمة لاعبي الفراعنة قبل ماراثون بطولة أمم افريقيا بالمغرب

موقف هاني أبو ريدة من كأس العرب

وعلمت فيتو من مصادرها، أن رفض حسام حسن المشاركة في بطولة كأس العرب، تسبب في حرج كبير لرئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، خاصة أن بطولة كأس العرب تقام تحت رعاية الفيفا، الذي يمثل أبو ريدة أحد أبرز أعضاء المكتب التنفيذي له

ويحاول هاني أبو ريدة وأعضاء مجلسه البحث عن حلول للخروج من هذا المأزق، في ظل إصرار حسام حسن على موقفه خوفا من إرهاق وإصابات اللاعبين قبل بضعة أيام من بطولة أمم افريقيا

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