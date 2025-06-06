حلمي طولان يكلف معاونيه بإعداد تقارير فنية عن منافسي مصر بكأس العرب

منتخب المحليين، كلف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب 2025، معاونيه في الجهاز الفني محمد نور المدرب العام وممدوح محمدي المدرب المساعد، بإعداد تقارير فنية وافية عن المنتخبات التي ستواجه الفراعنة، في دور المجموعات ببطولة كأس العرب، التي تقام في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وطالب طولان ثنائي الجهاز الفني بالتركيز على المباريات الأخيرة للمنافسين، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل منها، وأبرز اللاعبين في صفوف كل فريق.

مجموعة مصر في كأس العرب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، بالإضافة إلى الفريق الفائز من الكويت أو موريتانيا.

حلمي طولان مع هاني أبو ريدة، فيتو

موعد أول تجمع لمنتخب المحليين استعدادا لكأس العرب

حدد الجهاز الفني لـ منتخب المحليين بقيادة حلمي طولان، موعد أول تجمع للفريق، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر انطلاقها في قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويخوض منتخب المحليين أول معسكراته التدريبية خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر سبتمبر المقبل، وبالتحديد في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر.

مباراتين وديتين بمعسكر سبتمبر

ويسعى حلمي طولان المدير الفني لمنتخب المحليين لخوض مباراتين وديتين مع أحد المنتخبات العربية أو الافريقية، في تجمع سبتمبر، من أجل زيادة عنصر الانسجام بين لاعبي الفريق، وإكساب الجدد منهم خبرات المواجهات الدولية قبل المشاركة في كأس العرب.

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