أخبار مصر اليوم، "حماية المستهلك" يحذر التجار من احتكار السلع، توجيهات عاجلة لتنظيم عودة "حجاج البري" بعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، وانخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

العمليات العسكرية الإسرائيلية وتكليفات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم

شهد اليوم الأحد نشاطا كبيرا للرئيس السيسي، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس المؤسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكدًا حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية حرص من جانبه على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تعزز من ثقة المستثمرين ومناخ الاستثمار، مؤكدًا على استمرار البرامج المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون ولدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات أنشطة الصندوق وما يقدمه من خدمات لصالح المستفيدين من أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، كما أطلع الرئيس على مبادرات الصندوق خلال الفترة المقبلة، حيث أكد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من جانب الصندوق، وتنمية موارده وتطوير آليات إدارته، بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين منه.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس قد صدق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء والضحايا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وتقوم على إستثمار المبالغ المخصصة لصالح المبادرة بما يضمن تحقيق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الأبناء القصر عند بلوغهم سن الرشد، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بالدولة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (تابع)، الصادرة في 12 يونيو 2025، قرار جديد لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 36 لسنة 2025، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية.

-وتنص المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء على أن "يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الرقمية "، أو من خلال الطلبات التي تقدم مـن ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صـناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

ويكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المـشروعات الـصناعية أو بنظـام المطور الصناعي وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

لخدمة الأجانب، حماية المستهلك تطلق خدمة الشكاوى بالإنجليزية على الخط الساخن 19588

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية قريبًا عبر الخط الساخن 19588، إلى جانب إتاحتها عبر التطبيق الذكي الخاص بالجهاز، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة الزائرين الأجانب في جودة الخدمات المصرية، وتدعيم المنظومة الخدمية داخل المطارات.

يأتي ذلك خلال لقاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وتطوير سبل حماية المستهلك الأجنبي طوال فترة إقامته في مصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن المطار هو بوابة الانطباع الأول للسائح، ومحطة رئيسية تعكس مدى تقدم الدولة في تقديم خدمات راقية.

وتم الاتفاق على البدء في تطوير منظومة تلقي شكاوى الزائرين الأجانب من مطار القاهرة الدولي كنموذج أولي، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المطارات المصرية.

من ناحية أخرى، يستمر جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين من بعض الممارسات الضارة للتجار، على أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا الإثنين 16 يونيو 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 1:2 درجة مئوية غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

وزير السياحة يصدر توجيهات عاجلة لتنظيم عودة "حجاج البري" بعد اشتعال الصراع الإسرائيلي الإيراني

وجه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، البعثة الرسمية للحج السياحي المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة إلى مصر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحث شركات السياحة المنظمة على الإسراع بعودتهم.

يأتي ذلك في إطار ختام موسم الحج السياحي المصري لعام 1446 هـ، وانطلاقًا من حرص وزارة السياحة والآثار على الاطمئنان على عودة كامل حجاج السياحة المصريين بسلامة وأمان ولا سيما رحلات الحج البري وخاصة في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.

وأشار شريف فتحي إلى أهمية قيام اللجان الفرعية للبعثة بتكثيف التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والأردنية والجهات المعنية في مصر لتسهيل حركة حافلات نقل الحجاج وتيسير إجراءات المغادرة من منفذ حالة عمار بالحدود السعودية الأردنية، والعبور إلى ميناء العقبة بالأردن، لحين وصولهم إلى ميناء نويبع في مصر.

وأكد على أهمية إنجاز مرحلة عودة حجاج السياحة بنفس الكفاءة التي ميّزت مرحلة الذهاب للأراضي المقدسة، مشيرا إلي أن نجاح موسم الحج السياحي لا يُقاس فقط بتنظيم السفر والخدمات المقدمة للحجاج، بل أيضًا بضمان عودة آمنة وسريعة ومُريحة لهم.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي، على أن البعثة قد شكلت غرفة عمليات مركزية طارئة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الحافلات منذ انطلاقها من الأراضي المقدسة وحتى وصولها الى أرض الوطن والتدخل الفوري لحل أي معوقات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت إلى انتظام سير رحلات عودة حجاج السياحة البري والتي بدأت يوم 11 يونيو الجاري، لافتة إلى أن هناك عدد 127 حافلة تقل حوالي 4800 حاج سياحة، قد غادرت الأراضي السعودية حتى الآن، من بينهم 108 حافلات تقل 4100 حاج سياحي وصلت إلى أرض الوطن بحمد الله أي ما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد حجاج السياحة البري البالغ عددهم 7500 حاج لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تعود الحافلات المتبقية من الأراضي المقدسة، وعددها 53 حافلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتُختتم بذلك عودة جميع حجاج السياحة البري لموسم الحج بنجاح وأمان.

مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

شهد الجسر الجوي لمصر للطيران انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران للخروج بموسم يليق باسم مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

ويأتي ذلك استمرارًا للجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

ومن المقرر أن تسير الشركة غدًا الاثنين 16 يوليو 2025 عدد 21 رحلة جوية بواقع:

12 رحلة جدة - القاهرة

1 رحلة جدة - باماكو

8 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وتضامن البحيرة ومطروح والإسكندرية، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

حماية المستهلك" يوجه رسالة للتجار ويحذر: عقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه وحبس لمدة عام

وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة ومباشرة إلى جميع التجار، مؤكدًا أن القانون هو الإطار الحاكم للتعاملات التجارية، ولا مجال للتهاون مع أي ممارسات تخل بتوازن السوق أو تمس بحقوق المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لحجب السلع عن التداول، أو التلاعب بكمياتها وأسعارها، ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة في مثل هذه المخالفات تصل إلى غرامات مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى عام كامل، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.

وفي ذات السياق، ناشد رئيس الجهاز المواطنين بتجنب بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار، مثل تخزين السلع بشكل مفرط أو الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق ورفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

كما طمأن المواطنين على توافر جميع السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تتابع بشكل مستمر حركة توافر السلع ومستويات الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المصري، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أعباء إضافية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

هل تتأثر مصر حال استهداف مفاعل ديمونة؟ رئيس الرقابة النووية الأسبق يوضح

نفى الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق، وجود أي تأثير على مصر نتيجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة لمنشآت إيران النووية.

وأكد خلال حديثه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، أن المسافة البعيدة، بالإضافة لعدم رصد أي مستويات مرتفعة من الإشعاع حتى داخل إيران نفسها، يجعل من غير المنطقي الحديث عن خطر على مصر.

وأوضح عزيز أن ما تم استهدافه في إيران هو مراكز تخصيب اليورانيوم وليس مفاعل بوشهر النووي، وهو المفاعل الوحيد في البلاد. وبيّن أن تخصيب اليورانيوم يتم فيه رفع نسبة الإثراء لتجهيز الوقود النووي، بينما في المفاعل يتم استخدام هذا الوقود لإنتاج الطاقة، وهنا تكمن الخطورة حال استهداف المفاعل نفسه.

وعند سؤاله عن احتمالية استهداف مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، أشار إلى أن التأثير المحتمل على مصر سيكون مرهونًا باتجاه الرياح وقت الضربة، ونوعية الاستهداف. وأضاف أن “ديمونة” يضم مفاعلًا ومركز أبحاث، ما يجعل من استهدافه مسألة بالغة الخطورة.

وشدد الدكتور مصطفى عزيز على أن الإشعاع لا ينتقل بصورة خطية، بل يتأثر بعوامل الطقس والرياح، مؤكدًا: "لا توجد رياح إيرانية تتجه نحو مصر". أما في حالة مفاعل ديمونة، فالاتجاه الزمني والمكاني للرياح سيحدد مدى وصول الإشعاع إلى الأراضي المصرية إن حدث استهداف مباشر..

خبير عسكري: صواريخ شهاب تقلب موازين الحرب وتحقق إصابات دقيقة في مناطق استراتيجية

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والباحث في الشأن الإقليمي، أن إيران استخدمت للمرة الأولى صواريخ شهاب 5 و6 في استهداف العمق الإسرائيلي، وتحديدًا مدينتي تل أبيب وحيفا.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل تطورًا نوعيًا كبيرًا في المواجهة، إذ تخضع قدرات إسرائيل الدفاعية الآن لاختبار حقيقي أمام منظومات صاروخية جديدة.

أوضح محي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، أن طهران لجأت إلى تنويع عمليات الإطلاق باستخدام صواريخ من طرازات متعددة، بينها الباليستية والـ"ألترا سونيك"، بهدف إرباك الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتحقيق إصابات دقيقة في مناطق استراتيجية.

وصف ضربات الليلة بأنها نوعية ومركزة، مشيرًا إلى أن حيفا تتعرض لقصف مكثف نظرًا لأنها العاصمة الاقتصادية لإسرائيل، حيث تحتوي على المنطقة الصناعية الكبرى والميناء الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي والقاعدة البحرية المركزية وخزانات الأمونيا عالية الخطورة.

وأكد أن إصابة هذه الأهداف بنجاح يؤدي إلى أثر بيئي وتدميري ضخم، وقد يدفع القيادة الإسرائيلية لإعادة النظر في استمرار العملية العسكرية.

وأشار محي الدين إلى أن الضربات الإيرانية شملت أيضًا منطقة تبعد 30 كلم عن القدس، تحتوي على معسكرات عسكرية ومناطق سكنية للجيش الإسرائيلي، ما يعكس استراتيجية طهران في ضرب مواقع تجمع بين البعد العسكري والبنية التحتية الحيوية.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول احتمال استهداف إيران لمفاعل ديمونة النووي، قال محي الدين:"إيران تملك صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى منطقة النقب حيث يقع المفاعل، لكن المنطقة محاطة بمنظومة دفاع جوي مشددة ودائمة من قبل إسرائيل بسبب الأهمية القصوى للمفاعل.

وعلّق العميد محي الدين على استهداف إسرائيل لمدينة مشهد، قائلًا:"المدينة تحمل قيمة روحية كبيرة لإيران لاحتوائها على مزارات دينية، إلى جانب مخازن أسلحة استراتيجية وربما منشأة نووية سرية بحسب ما يتردد، ما يفسر حجم الغضب الإيراني بعد استهدافها."

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