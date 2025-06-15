"حماية المستهلك" يوجه رسالة للتجار ويحذر: عقوبات تصل إلى 3 ملايين جنيه وحبس لمدة عام

وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة ومباشرة إلى جميع التجار، مؤكدًا أن القانون هو الإطار الحاكم للتعاملات التجارية، ولا مجال للتهاون مع أي ممارسات تخل بتوازن السوق أو تمس بحقوق المواطنين.

وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لحجب السلع عن التداول، أو التلاعب بكمياتها وأسعارها، ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، مشيرًا إلى أن العقوبات المقررة في مثل هذه المخالفات تصل إلى غرامات مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى عام كامل، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.

وفي ذات السياق، ناشد رئيس الجهاز المواطنين بتجنب بعض السلوكيات السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار، مثل تخزين السلع بشكل مفرط أو الشراء بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تخلق طلبًا وهميًا يؤدي إلى اضطراب السوق ورفع الأسعار دون مبرر حقيقي.

كما طمأن المواطنين على توافر جميع السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية تتابع بشكل مستمر حركة توافر السلع ومستويات الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المصري، وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون أعباء إضافية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية والأساسية، والاطمئنان على كميات التوريد والإنتاج، وسلاسل الإمداد والتوزيع، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، واستمرارًا للجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي،

وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى توافر السلع الأساسية في المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات الجملة، ومتابعة انتظام عمليات التوريد من الموردين وشركات الإنتاج إلى مخازن الجملة، بالإضافة إلى مناقشة كفاءة عمليات النقل والتوزيع إلى كافة منافذ البيع، سواء من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، أو مشروع جمعيتي، أو بقالي التموين على مستوى الجمهورية.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين، لضمان انتظام خطوط الإمداد، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

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