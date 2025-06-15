هل تتأثر مصر حال استهداف مفاعل ديمونة؟ رئيس الرقابة النووية الأسبق يوضح

نفى الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السابق، وجود أي تأثير على مصر نتيجة الضربات الإسرائيلية الأخيرة لمنشآت إيران النووية.

لا تأثير لإشعاع إيران على مصر

وأكد خلال حديثه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، أن المسافة البعيدة، بالإضافة لعدم رصد أي مستويات مرتفعة من الإشعاع حتى داخل إيران نفسها، يجعل من غير المنطقي الحديث عن خطر على مصر.

مراكز تخصيب وليست مفاعلات



وأوضح عزيز أن ما تم استهدافه في إيران هو مراكز تخصيب اليورانيوم وليس مفاعل بوشهر النووي، وهو المفاعل الوحيد في البلاد. وبيّن أن تخصيب اليورانيوم يتم فيه رفع نسبة الإثراء لتجهيز الوقود النووي، بينما في المفاعل يتم استخدام هذا الوقود لإنتاج الطاقة، وهنا تكمن الخطورة حال استهداف المفاعل نفسه.

ديمونة... الخطر الحقيقي مرهون بالظروف الجوية



وعند سؤاله عن احتمالية استهداف مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، أشار إلى أن التأثير المحتمل على مصر سيكون مرهونًا باتجاه الرياح وقت الضربة، ونوعية الاستهداف. وأضاف أن “ديمونة” يضم مفاعلًا ومركز أبحاث، ما يجعل من استهدافه مسألة بالغة الخطورة.

الرياح تحكم سيناريو الخطر



وشدد الدكتور مصطفى عزيز على أن الإشعاع لا ينتقل بصورة خطية، بل يتأثر بعوامل الطقس والرياح، مؤكدًا: "لا توجد رياح إيرانية تتجه نحو مصر". أما في حالة مفاعل ديمونة، فالاتجاه الزمني والمكاني للرياح سيحدد مدى وصول الإشعاع إلى الأراضي المصرية إن حدث استهداف مباشر.

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