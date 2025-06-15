لخدمة الأجانب، حماية المستهلك تطلق خدمة الشكاوى بالإنجليزية على الخط الساخن 19588

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك عن إطلاق خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات باللغة الإنجليزية قريبًا عبر الخط الساخن 19588، إلى جانب إتاحتها عبر التطبيق الذكي الخاص بالجهاز، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة الزائرين الأجانب في جودة الخدمات المصرية، وتدعيم المنظومة الخدمية داخل المطارات.

يأتي ذلك خلال لقاء إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وتطوير سبل حماية المستهلك الأجنبي طوال فترة إقامته في مصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن المطار هو بوابة الانطباع الأول للسائح، ومحطة رئيسية تعكس مدى تقدم الدولة في تقديم خدمات راقية.

وتم الاتفاق على البدء في تطوير منظومة تلقي شكاوى الزائرين الأجانب من مطار القاهرة الدولي كنموذج أولي، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المطارات المصرية.

حماية المستهلك يتلقى شكاوى المواطنين ضد الممارسات الضارة للتجار

من ناحية أخرى، يستمر جهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين من بعض الممارسات الضارة للتجار، على أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات التي تدعم صحة الشكوى.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تقديم الشكاوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

الإتصال علي رقم: 19588 من أي خط أرضي للتسجيل أو الإستفسار عن شكوى يوميًا من 8.30 صباحًا وحتى الـ 9:00 مساءً.

تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب "على مدار الساعة" والدخول على الرابط التالي مباشرة:

http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال شكوى إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

https://www.cpa.gov.eg

كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن عناوين أفرع الجهاز بجميع المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين.

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