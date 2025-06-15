الأحد 15 يونيو 2025
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جديد لمجلس الوزراء بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بالدولة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 24 (تابع)، الصادرة في 12 يونيو 2025، قرار جديد لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رقم 36 لسنة 2025، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية. 

-وتنص المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء على أن "يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الرقمية "، أو من خلال الطلبات التي تقدم مـن ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة بهدف إقامة مشروعات صـناعية طبقًا للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.


ويكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المـشروعات الـصناعية أو بنظـام المطور الصناعي وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

 


 

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