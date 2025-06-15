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مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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شهد الجسر الجوي لمصر للطيران انتظاما كبيرًا فى مواعيد الرحلات خلال مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام دون أي عقبات تؤثر على انسيابية الجسر الجوي وذلك بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالشركات التابعة لمصر للطيران للخروج بموسم يليق باسم مصر للطيران الناقل الوطني المصري.

ويأتي ذلك استمرارًا للجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

 ومن المقرر أن تسير الشركة غدًا الاثنين 16 يوليو 2025 عدد 21 رحلة جوية بواقع:

12 رحلة جدة - القاهرة 
1 رحلة جدة - باماكو
8 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وتضامن البحيرة ومطروح والأسكندرية، وحجاج دولة مالي، والحجاج الفلسطينين، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

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