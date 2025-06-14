السبت 14 يونيو 2025
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ماكرون يدافع عن إسرائيل!

بعد أن تناولت أمس الضربة الإسرائيلية لإيران كان من المفترض أن أتناول الرد الإيراني الذى يبدو أنه لا يتناسب مع ما وعد به المرشد الإيراني الإسرائيليين من حيث الخسائر التى ألحقها بإسرائيل.. لكننى سوف أكتب اليوم عن أمر مختلف وإن كان في إطار الصراع العسكرى الإيرانى الإسرائيلي لأنه له دلالته ومغزاه، خاصة وأن ملف هذا الصراع لن يغلق اليوم بعد الرد الإيراني، وهذا ما أعلنه الإسرائيليون أنفسهم.

فقد لفت انتباهى بشدة ما أعلنه الرئيس الفرنسي ماكرون بعد الضربة الإسرائيلية لإيران.. فقد قال إنه إذا ردت إيران على إسرائيل سوف ندافع عن الإسرائيليين! فهذا الكلام يأتى والعلاقات الفرنسية الإسرائيلية متوترة بشدة بسبب اتجاه فرنسا ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتنظيمها مع السعودية مؤتمرا دوليا لحشد التأييد الدولى لإقامة هذه الدولة.. وبلغ التوتر مداه إلى درجة دعوة الإسرائيليين لإقامة هذه الدولة الفلسطينية على قطعة من الأرض الفرنسية!

 غير أن هذا التوتر والتطاول الاسرائيلي على ماكرون شخصيا لم يمنعه من إعلان أنه سيدافع عن إسرائيل ضد أي هجمات إيرانية، وأن كانت هذه الهجمات تأتى ردا على ضربات إسرائيلية موجعة لإيران.

ضرب إيران

فلوس المصريين!


وهنا نستنتج أن إسرائيل بالنسبة للغرب هى مثل الابن، حتى وإن كان غير مهذب أو مشاغب أو مثير للمتاعب أو لا يحسّن التصرف! فهل نعى ذلك؟! 

والدليل على ذلك أن الغرب كله انتفض بعد السابع من أكتوبر للدفاع عن إسرائيل، ولم يهتم أو يكترث لوقف الحرب إلا بعد أن صارت هذه الحرب إلى حرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتهجير مخطط، خشية أن تضطرب المنطقة وتتهدد مصالحه.

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