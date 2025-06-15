كأس العالم للأندية، طاقم حكام برازيلي يدير مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هوية طاقم الحكام الذي سيدير مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025.

طاقم حكام برازيلي لمباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي

واختارت لجنة الحكام بالفيفا طاقم حكام برازيلي لإدارة مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد المغربي مكون من:

- حكم الساحة: رامون أباتي (برازيلي)

- الحكم المساعد الأول: دانيلو مانيس (برازيلي)

- الحكم المساعد الثاني: رافائيل ألفيس (برازيلي)

- الحكم الرابع: ما نينغ (الصين)

مانشستر سيتي، فيتو

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد

تقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام الوداد المغربي، في إفتتاح مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل 18 يونيو، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

بعثة مانشستر سيتي تصل أمريكا

خاض مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش تدريباته اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وصلت بعثة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

وتقدَّم البعثة النجم المصري عمر مرموش، جناح الفريق، والذي خطف الأنظار الموسم المنصرم بأدائه اللافت وأهدافه الحاسمة، ليصبح أحد الأوراق الرابحة في تشكيل المدرب بيب جوارديولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.