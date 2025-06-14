الوداد المغربي يضم لاعبا برازيليا لمدة شهر قبل كأس العالم للأندية

أعلن نادي الوداد المغربي، رسميا ضم لاعب برازيلي جديد، لمدة شهر واحد من أجل تدعيم صفوفه الفريق في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

ويلعب الوداد يتواجد في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية، بجانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي، حيث يبدأ الفريق المغربي مواجهاته أمام مانشستر سيتي، يوم الأربعاء 18 يونيو.

وكشفت الصفحة الرسمية لنادي الوداد، أن الفريق تعاقد رسميا مع المدافع البرازيلي جويليرمي فيريرا، قادما من نادي فيلجيراس البرتغالي، بعقد إعارة لمدة شهر واحد مع إمكانية الشراء، في إطار تعزيز صفوفه استعدادا لخوض غمار كأس العالم للأندية 2025.

موقف الوداد المغربي من إعلان شركة مراهنات

فيما تلقى نادي الوداد المغربي عرضا ماليا ضخما من إحدى شركات المراهنات لوضع إعلان على قميص الفريق قبل مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد محمد طلال، المتحدث الرسمي للوداد الرياضي، أن النادي رفض عرضًا بقيمة 2 مليار سنتيم مغربي من شركة في مجال المراهنات.

وأوضح في تصريحات صحفية أن العرض لا ينسجم مع أخلاقيات الفريق رغم قيمته المالية.

حكم دولي ضمن بعثة الوداد

ووافق الاتحاد المغربي لكرة القدم، على طلب الوداد المغربي، بالسماح للحكم الدولي المتقاعد إسماعيل الفاتح بمرافقة النادي في رحلته إلى أمريكا خلال كأس العالم للأندية.

ويتولى الفاتح مهمة استشارية مع اللاعبين بهدف إحاطتهم بتفاصيل قوانين التحكيم لتجنب تكرار ما حدث في مشاركات الفريق السابقة في البطولة، مثل حالات طرد إبراهيم النقاش، ويحيى جبران.

وجد نادي الوداد المغربي نفسه أمام ساعات حاسمة، حيث أصبح مطالبا بتحديد لائحته النهائية التي يخوض بها نهائيات كأس العالم للأندية، وذلك قبل انقضاء المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

23 لاعبا فقط مع الوداد المغربي

يأتي ذلك في وقت باتت فيه قائمة الفريق الحالية تضم 23 لاعبا، وفقا لموقع البطولة المغربي، عقب استبعاد 8 عناصر عن المعسكر المغلق الذي خاضه الفريق بمركب محمد السادس لكرة القدم، في انتظار استكمال المفاوضات الجارية لتعزيز الصفوف ببعض التعاقدات الجديدة قبل الموعد المحدد.

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