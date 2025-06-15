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رياضة

كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ يمطر شباك أوكلاند سيتي بـ 6 أهداف في الشوط الأول

بايرن ميونخ الألماني،
بايرن ميونخ الألماني، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، تقدم بايرن ميونخ الألماني على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بنتيجة 6-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين علي  ملعب “تي كيو إل” ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

جاءت سداسية بايرن ميونخ عن طريق كومان "هدفين"، أوليسي "هدفين"، بوي، مولر في الدقائق 6، 18، 20، 21، 45، 4+45.

تشكيل بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: بوي- ستانسيتش- جوناثان تاه- رافائيل جوريرو.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش- بافلوفيتش- توماس مولر.

في خط الهجوم: أوليسي- هاري كين- كومان.

ويخوض العملاق البافاري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه كلًا من بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيور الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي.

وسبق لبايرن ميونخ أن تُوّج بلقب كأس العالم للأندية في مناسبتين، الأولى على حساب الرجاء المغربي، والثانية أمام تيغريس أونال المكسيكي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات “mbc” هي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنقل مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي على شبكة “DAZN” أيضًا.

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