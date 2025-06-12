الكشف عن أفضل لاعب بالموسم في مانشستر سيتي

حصل جوسكو جافارديول على جائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر سيتي 2024/2025 بعد الأداء المميز في الموسم الماضي.

جافارديول لاعب الموسم في مانشستر سيتي

وفاز اللاعب الكرواتي بجائزة أفضل لاعب في الموسم في موسمه الثاني فقط مع النادي، متغلبًا على كل من كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند.

وشارك آلاف من مشجعي مانشستر سيتي في التصويت، ولكن جافارديول جمع ما يقرب من نصف الأصوات في القائمة النهائية بعد تقدمه إلى المراكز الثلاثة الأولى.

لعب الشاب البالغ من العمر 23 عامًا 53 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم - أكثر من أي لاعب آخر في فريق بيب جوارديولا.

قسم جافارديول مهامه بين الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وكان لاعبًا حيويًا في مانشستر سيتي منذ وصوله إلى النادي في صيف 2023.

وسجل جافارديول خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك هدفًا رائعًا بقدمه اليمنى في مباراة ضد وولفرهامبتون تم اختياره كهدف الشهر في أكتوبر.

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