كلية التربية جامعة الوادي الجديد تنظم ‎المؤتمر السنوى لقسم المناهج وطرق التدريس

عقدت كلية التربية جامعة الوادي الجديد، المؤتمر العلمي لقسم المناهج وطرق التدريس وذلك بمسرح كليه التربية تحت عنوان “دور المناهج الدراسية في تطبيق الإبتكار المستدام”.

وأوضح الدكتور ماهر محمد صالح زنقور عميد كلية التربية أن المؤتمر هذا العام يأتي انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، ليؤكد أهمية الابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التركيز على تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل الموجهة للابتكار، وتحسين بيئة الأعمال، وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فضلا عن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم وأعقبه عرض بانوراما المؤتمر التي تضمنت إشارة للابتكار المستدام وشكرا لرؤساء القسم السابقين وشكرا ودعاء لمن رحلوا من أعضاء القسم وعرض بعض إنجازات اعضاء هيئة التدريس بالقسم وبيانا بالحاصلين على الدكتوراة والماجستير والمسجلين للماجستير والدكتوراة تخصص مناهج وطرق تدريس وتكنولوجيا تعليم وأنشطة الطلاب بمقرر استراتيجيات التعلم النشط تحت إشراف ا.م.د دكتورة فاطمة فريد وتقديم الشكر للجان الإعداد والتنظيم للمؤتمر.

وبعد البانوراما جاءت فقرة التكريم وقدمت من خلالها بعض الدروع لقيادات الجامعة والكلية وتقديم شهادات تقدير لرؤساء القسم السابقين والراحلين من أعضاء القسم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالقسم وبالأقسام الاخرى على جهودهم في العملية التعليمية وفي التدريب الميداني وتكريم بعض موجهي التربيه والتعليم ومديري المدارس والمشرفين من خارج الكلية وبعض الطالبات المتميزات في التدريب الميداني

وبعد التكريم جاء عرض إنجازات، وحدة التدريب الميداني بالكلية وأعقبها عرض بعض الإنجازات التكنولوجية تحت إشراف أ.د. محمد سعد الدين أستاذ تكنولوجيا التعليم بالكلية واختتم المؤتمر فعالياته ببعض التوصيات الخاصة بالابتكار المستدام.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، أن أهم توصيات المؤتمر جاءت في توفير برامج تدريبية للمعلمين لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتعليم مبادئ الابتكار المستدام تشجيع الطلاب على الأبحاث والمشاريع التي تركز على ايجاد حلول مستدامة للمشكلات البيئية في مجتمعهم المحلي

تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في جميع المناهج الدراسية

تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات التعليمية لنشر التوعية بثقافة الابتكار المستدام.

يذكر أن المؤتمر المؤتمر السنوى لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية برعاية كريمة من الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والاستاذ الدكتور ماهر محمد صالح زنقور عميد كلية التربية والاستاذ الدكتور طاهر الحنان رئيس قسم المناهج والاستاذة الدكتورة نجوي واعر وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث وبتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة وبحضور الاستاذ الدكتور وحيد حامد عبد الرشيد وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور محمد حسن عمران وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع والاستاذ الدكتور محمد سعد الدين منسق عام الأنشطة الطلابية وبتنسق الاستاذ الدكتور اسماء برنس وأعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بالقسم والأقسام المختلفة بالكلية ومعاوني اعضاء هيئة التدريس وبعض مديري المدارس وموجهي التربية والتعليم والحاصلين على الدكتوراة والماجستير وبعض الطلاب والطالبات المشاركين في إعداد ركن الوسائل التعليمية والمتميزين في التدريب الميداني.

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