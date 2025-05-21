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جامعة الوادي الجديد تطلق قافلة بيطرية مجانية بقرى الخارجة

قافلة جامعة الوادي
قافلة جامعة الوادي الجديد، ڤيتو

أطلقت كلية الطب البيطرى جامعة الوادي الجديد اليوم الأربعاء الموافق 21/5/2025 قافلة بيطرية مجانية بقرية الجزائر بالخارجة، وذلك پالتعاون مع مديرية الطب البيطري وفي إطار جهودها للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وقال الدكتور محمد شاكر وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة البيطرية ضمت جميع التخصصات الإكلينيكية التوليد والأمراض الباطنة والمعدية والجراحة وأمراض الدواجن.
وأضاف شاكر، أن القافلة قامت بإجراء الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان لكل الحالات التي وردت لمقر القافلة والتى شهدت إقبال كبير من مربى الثروة حيث تم إجراء الكشف البيطري على  300 حالة متنوعة وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتقدمت إدارة الكلية بالشكر والتقدير إلى مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد وعلى رأسها الدكتور عصام الكومي مدير المديرية وعضو مجلس الكلية والدكتور عمرو عطية مدير إدارة الخارجة البيطرية ونقيب الأطباء البيطريين بالوادي الجديد والدكتور محمد نجم طبيب الوحدة على حسن تعاونهم وتسهيل عمل القافلة.
وأعرب الأهالى ومربى الثروة الحيوانية بقرية الجزائر بالخارجة عن سعادتهم بمشاركة كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد الكشف على ثروتهم الحيوانية وصرف العلاج بالمجان، مقدمين الشكر لأعضاء القافلة من اعضاء هيئة التدريس  والطلاب والعاملين على جهودهم المخلصة فى تقديم الخدمات البيطرية المجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

يذكر أن القافلة برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والأستاذ الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري والأستاذ الدكتور محمد شاكر وكيل كلية الطب البيطري بمشاركة الدكتور عصام الكومى مدير عام الطب البيطري بالوادى الجديد والدكتور عمرو عطية مدير إدارة الخارجة البيطرية ونقيب الأطباء البيطريين بالوادي الجديد وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية الطب البيطري. 

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