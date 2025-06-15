الخارجية الإيرانية توجه رسالة صادمة لرئيس قبرص: لم نطلب تدخله مع إسرائيل

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة صادمة لرئيس قبرص، حيث نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما جاء على لسان رئيس قبرص، بشأن مطالبة إيران بنقل رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب الدائرة بينهما.

الخارجية الإيرانية تفي حديث رئيس قبرص



وأكد إسماعيل بقائي أن إيران لم ترسل أي رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب، واصفًا ما جاء على لسان رئيس قبرص بأنها "ادعاءات كاذبة تمامًا".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فيتو



وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" نفي بقائي لادعاءات إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، الذي يزعم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أرسلت رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي عبر قبرص، قائلًا: "إيران لم ترسل أي رسالة إلى إسرائيل عبر أي دولة."

الجدير بالذكر أن صحيفة "سايبريس ميل" القبرصية، زعمت أن مسعود بزشكيان، رئيس دولة إيران، طلب من رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، نقل رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب.

رئيس قبرص يزعم مطالبة إيران له بنقل رسالة لإسرائيل



وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس قد ذكر، في وقت سابق الأحد، أن إيران طلبت من قبرص نقل بعض الرسائل إلى إسرائيل، بحسب وسائل إعلام قبرصية.

وأشار خريستودوليديس أنه يتوقع أن يجري حديث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق اليوم الأحد.

الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، فيتو



كما عبر الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، عن استيائه مما وصفه بـ "التباطؤ" من الاتحاد الأوروبي، في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط، والحرب بين إسرائيل وبعض جيرانها ومنهم إيران، بحسب وكالى الأنباء "رويترز".

وأكد رئيس قبرص أن دولته أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، وطلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في المنطقة.

ويأتي ذلك، بعد موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، السبت والأحد، كما أعلنت طهران إلغاء المحادثات النووية مع واشنطن، واصفة إياها بأنها لم تعد مجدية في ظل الهجوم الإسرائيلي.



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