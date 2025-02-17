مباحثات مصرية قبرصية بالقاهرة اليوم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة

تستضيف القاهرة اليوم مباحثات مصرية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والعلاقات بين مصر وقبرص، وآفاق التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة وخاصة في قطاع الطاقة والغاز.

وصف الرئيس القبرصى الروابط بين البلدين بأنها "ذات أهمية استراتيجية"، وتقوم على أساس متين من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المكثف عبر قطاعات متعددة.

وأضاف أن هذه العلاقات قد تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما يعكس التزام كلا البلدين بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في المتوسط وخارجه.

وأوضح أن قيادة الرئيس السيسي لمصر عززت من هذه الشراكة الاستراتيجية، مضيفا “ساهمت مناقشاتنا المتكررة ورؤيتنا المشتركة للاستقرار الإقليمي على تعميق الثقة المتبادلة ووضع الأساس لمزيد من التعاون”.

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