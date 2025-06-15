الأحد 15 يونيو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يقصف مطار مهر آباد غرب العاصمة طهران

صواريخ
صواريخ

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال يقصف الآن مطار مهرآباد غرب العاصمة طهران.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم سماع أصوات انفجارات متتالية في غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قالت اليوم الأحد، إنه اعتبارا من الليلة ستكون محطات المترو مفتوحة طوال 24 ساعة كملاجئ.

ويأتي ذلك بعدما  دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، إلى إخلاء كل المنشآت النووية في إيران، وذلك تمهيدا لقصفها مجددا.

جيش الاحتلال يدعو لإخلاء كل المنشآت النووية في إيران 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: إنذار عاجل إلى سكان إيران نحث كل الموجودين في كافة مفاعلات إيران على إخلاء المنشآت فورا.

ويأتي ذلك بعدما أطلقت إيران ليل السبت- الأحد موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد موجة سابقة خلّفت أضرارًا وخسائر بشرية خاصةً في حيفا.

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