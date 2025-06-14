السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: الطرف المقابل جعل الحوار بلا جدوى

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فيتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم السبت، إن إسرائيل تجاوزت كل "الخطوط الحمراء" بهجومها على إيران، مشيرًا إلى أن "الطرف المقابل جعل الحوار بلا جدوى".


ونقل موقع "جماران" الإيراني عن بقائي قوله: "الطرف الآخر جعل الحوار بلا جدوى، إذ لا يمكن الادعاء بالتفاوض وفي الوقت ذاته تقسيم الأدوار والسماح للكيان القاتل باستهداف سيادة إيران".

وأكد أن إسرائيل "تجاوزت كل الخطوط الحمراء" بهجومها على إيران، مضيفًا أن إسرائيل تأمل في جر الدول الغربية إلى أزمات متلاحقة، ويبدو أنها نجحت مرة أخرى في التأثير في المسار الدبلوماسي القائم.


وشنت إسرائيل فجر أمس الجمعة ضربات جوية مفاجئة ضد إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردًّا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، فجر الجمعة، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: " مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنًا كبيرًا لقاء أفعاله".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًّا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية.. بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

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