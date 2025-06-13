أول بيان من وزارة الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيانًا عاجلًا إثر الهجوم الإسرائيلي العنيف على عدة مناطق في البلاد، والذي أدى إلى مقتل عدة شخصيات قيادية.



وجاء في البيان: "أقدم النظام الصهيوني المحتل والمتمرد على انتهاك السيادة الوطنية والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشن هجمات استهدفت مناطق عدة، بما في ذلك بعض المناطق السكنية في طهران وعدد من مدن البلاد، ما أسفر عن استشهاد جمع من أخلص وأحبّ أبناء الوطن العاملين في ميادين الدفاع عن عزة واقتدار إيران، وفي مجالات العلم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من الأبرياء".

وتقدمت وزارة الخارجية الإيرانية "بأحر التعازي وأسمى آيات التبريك إلى سماحة القائد المعظم وإلى الشعب الإيراني الشريف بمناسبة استشهاد هؤلاء المدافعين والخادمين المخلصين للوطن، الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة الجريمة النكراء التي ارتكبها الكيان الصهيوني".

وأكدت الوزارة على أن: "هجمات الكيان الصهيوني ضد إيران تعد انتهاكًا صارخًا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة وعدوانًا سافرًا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرًا إلى أن "الرد على هذا العدوان هو حق قانوني ومشروع لإيران استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ولن تتوانى القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بكل قواها، وبالأسلوب الذي تراه مناسبا، في الدفاع عن كيان إيران".

وقال البيان إن إيران "تؤكد بصفتها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة التي كان من أبرز أهدافها الحؤول دون العدوان وانتهاك السلام وتهديد الأمن، على مسؤولية مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لمواجهة هذا الخرق للسلام والأمن الدوليين نتيجة العدوان الصهيوني السافر على إيران، وتدعو رئيس وأعضاء المجلس إلى اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن. كما تذكر وزارة الخارجية بمسؤوليات الأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لميثاق المنظمة، وتطالب بتحرك عاجل منه في هذا الصدد".

وختمت وزارة الخارجية الإيرانية بالقول: "من المتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة دول المنطقة والدول الإسلامية، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وجميع الدول التي تهتمّ بالسلام والأمن الدوليين".

وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.