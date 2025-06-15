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رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

كأس العالم للأندية 2025، يستعد فريق النادي الاهلي لمواجهته القادمة أمام بالميراس البرازيلي الخميس القادم بعد تعادله مع إنتر ميامي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

مباراة الاهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

ويلتقي فريق الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في السابعة مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو الجاري في مدينة نيو جيرسي في الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وبالميراس في كاس العالم للاندية

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

قناة إم بي سي مصر تنقل مباريات كاس العالم

وتنقل قنوات MBC مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 ومنها مباريات النادي الأهلي ضمن 19 مباراة بداية من دور المجموعات.

تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على نايل سات

تردد القناة هو: 11219.
معامل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية الدقة.

ويتم نقل مباريات الأهلي الثلاثة بدور المجموعات عبر قنوات MBC وتطبيق شاهد.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

وأوقعت القرعة عملاق القارة الأفريقية في المجموعة الأولى، مع كل من "بالميراس وبورتو وإنتر ميامي"

 

مباراة الاهلي وإنتر ميامي

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية التي ‏تضم إلى جانب الفريقين كلا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.‏

مباراة الاهلي وانتر ميامي

وحصل الفريقين على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك قبل أن يلتقي الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.


النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025

اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم نظام كأس العالم للأندية 2025 والذي يشبه كثيرًا نظام بطولة كأس العالم بالشكل القديم الذي انتهى بعد قطر 2022.

ويُشارك في البطولة 32 فريقًا من 6 قارات بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يتم اختيار المشاركين في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

وتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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