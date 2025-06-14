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موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

اتليتكو مدريد، فيتو
اتليتكو مدريد، فيتو

كاس العالم للأندية 2025، ينتظر عشاق كرة القدم قمة أوروبية من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد غدًا الأحد على ملعب روز باول ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية 2025

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

 

ويلتقي فريقا باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في العاشرة مساء غدًا الأحد على ملعب روز باول ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية 2025

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

 

أعلنت شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.  وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.  

باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد 

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0.  

الفريق الباريسي بقيادة المدرب لويس إنريكي يسعى لتحقيق بداية قوية في البطولة العالمية، معتمدًا على نجومه مثل عثمان ديمبيلي الذي يطمح للفوز بالكرة الذهبية، بخلاف فيتينا وماركينيوس والحارس المخضرم دوناروما

في المقابل، يطمح أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب دييجو سيميوني، للفوز على بطل أوروبا والتقدم في البطولة العالمية، معتمدًا على نجومه مثل أنطوان جريزمان وخوليان ألفاريز، بعد موسم محبط على المستوى المحلي في إسبانيا.

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