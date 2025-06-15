وسام أبو علي: إنتر ميامي لا يستحق التعادل أمام الأهلي

أكد وسام أبو علي مهاجم الأهلي أنه حزين جدا من تعادل فريقه اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية.

وأضاف: كنا نستحق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث وإنتر ميامي لا يستحق التعادل أمام الأهلي.

وأوضح أن الأهلي استحوذ على المباراة بالكامل وأهدر العديد من الفرص مؤكدا أنه محبط جدا بسبب التعادل اليوم.

وقال: لدينا فرصة قوية أمام بالميراس ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مشوار البطولة.

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