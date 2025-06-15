الأحد 15 يونيو 2025
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رياضة

كأس العالم للأندية، بشرى سارة لـ “الهلال” قبل مواجهة ريال مدريد

جواو كانسيلو، فيتو
جواو كانسيلو، فيتو

كأس العالم للأندية، تلقى فريق الهلال السعودي دفعة معنوية وفنية قوية قبل مواجهة ريال مدريد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

وأعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عودة نجمه البرتغالي جواو كانسيلو إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في الأسابيع الماضية.

وشارك الظهير الأيمن في المران الجماعي للفريق، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح، لتتجدد آمال الجماهير الهلالية في الاستفادة من خدماته خلال المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني.

ويخوض الهلال السعودي مواجهة قوية أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو، في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب بيان الهلال، فإن كانسيلو سيواصل برنامجه التحضيري عبر تدريبات بدنية وفنية مكثفة خلال الأيام المقبلة، بهدف الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل موعد الصدام المرتقب مع النادي الملكي.

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