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رياضة

مجموعة الأهلي، موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

بورتو، فيتو
بورتو، فيتو

مجموعة الأهلي، يستعد فريق بورتو البرتغالي لبداية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين، بمواجهة قوية أمام نظيره بالميراس البرازيلي.

ويستضيف ملعب "ميتلايف" مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية، في أمريكا.

موعد مباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة بورتو ضد بالميراس في تمام الساعة 1 فجر يوم الإثنين، 16 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بورتو وبالميراس في كأس العالم للأندية

تُذاع المباراة عبر شبكة "DAZN" الشهيرة، والتي تحصلت على حقوق بث منافسات كأس العالم للأندية، لتلك النسخة.


وانطلقت منافسات البطولة، فجر اليوم الأحد، بمباراة بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي على ملعب "هارد روك" والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتتواجد الفرق الأربعة المذكورة سلفًا في المجموعة الأولى، في البطولة التي تشهد مشاركة 32 فريقًا بنظامها الجديد.

ويواجه بورتو، بعد ذلك، كل من إنتر ميامي والأهلي يومي 16 و24 يونيو الجاري.

في حين أن بالميراس سيخوض مباراتيه ضد الأهلي وإنتر ميامي يومي 19 و24 من الشهر نفسه.

وتأهل بالميراس للمشاركة في البطولة بصفته بطل كأس ليبرتادوريس نسخة 2021، في حين أن التصنيف كان السبب وراء مشاركة بورتو.

وتعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

وحصل النادي الأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل أمام إنتر ميامي ليتقاسم الثنائي صدارة المجموعة لحين مباراة بورتو وبالميراس المقرر إقامتها صباح الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

1- إنتر ميامي - نقطة (مباراة).

2- الأهلي - نقطة (مباراة).

3- بورتو - بدون نقاط.

4- بالميراس - بدون نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد التعادل مع إنتر ميامي بافتتاح البطولة.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس 

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي. 

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