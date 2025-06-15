فيفا يتغنى بالشناوي وأوسكار في افتتاح كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، ألقى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على تألق حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وحارس إنتر ميامي أوسكار اوستيري في افتتاح كأس العالم للأندية.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي فجر اليوم الأحد على ستاد هارد روك في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا الخاص بكأس العالم للأندية عبر موقع إكس مع نشر صورة لأبرز تصفيات الثنائي في المباراة: لقطات مباشرة الشناوي وأوسكار من افتتاح كأس العالم.

مباراة الأهلي وانتر ميامي

وحصل الفريقان على نقطة واحدة بعد تعادلهما على ملعب هارد روك، قبل أن يلتقي الأهلي وبالميراس في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مواجهة بين إنتر ميامي وبورتو.

وحرصت عدد من الصحف العالمية على التعليق على نتيجة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ظهور فاشل لميسي

وصفت صحيفة ماركا الإسبانية أداء ميسي بالمخيب في مواجهة المارد الأحمر، وسلطت الضوء على تألق حارس إنتر ميامي الذي أنقذ فريقه من خسارة محققة.

وجاء في الصحيفة: “ملك إفريقيا (الأهلي) كان بإمكانه تسجيل هدفين في الشوط الأول، لكنه فشل في ذلك، وكان محمد الشناوي العنصر الأبرز في صفوف الفريق الأحمر”.

إنتر ميامي يفشل على أرضه

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن إنتر ميامي فشل في استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام نظيره المصري، الذي حظي بمؤازرة جماهيرية كبيرة ونجح في الخروج بالتعادل رغم اقترابه من الفوز.

أوستاري والشناوي يخطفان الأضواء

وركزت صحيفة موندو ديبورتيفو على تألق الحارسين أوستاري ومحمد الشناوي، مشيرة إلى أن الثنائي سرقا الأضواء من ليونيل ميسي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقالت الصحيفة: “كان من اللافت عدد المشجعين المصريين الذين توافدوا إلى ملعب هارد روك بقمصانهم الحمراء. ومنذ بداية اللقاء، بدأ الأهلي هجومًا قويًا، وكأنه يلعب على أرضه”.

الأهلي يحبط ميسي وبيكهام في افتتاح المونديال

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن المارد الأحمر أحبط كل من ليونيل ميسي وديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسلطت الصحيفة الضوء على الحضور الجماهيري الكبير لجماهير الأهلي، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من مشجعي النادي المصري تواجدوا في المدرجات، وأن المارد الأحمر كان الأقرب لتحقيق الفوز خلال الشوط الأول من المباراة.

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