الذهب يسجل مستوى قياسيا.. «جولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأسعار المعدن الأصفر.. وخبير يوضح أسباب تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية

أسعار الذهب، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها غير المسبوق وسط استمرار المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب التجارية، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على جميع واردات السيارات، وخلال السطور التالية تسرد “فيتو” أهم وأبرز التفاصيل التي تدور حول المعدن الأصفر واتجاه التعاملات عالميا وتأثيرها على حركة البيع والشراء محليا.

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مؤشر الذهب - فيتو

تحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

وزاد سعر الذهب بنسبة 0.7% أمس الجمعة، ليبلغ مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 3077 دولارًا للأوقية، ليفوق الرقم الذي سجله الخميس ويتجه المعدن لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، مدعومًا بطلب متنامٍ على الأصول الآمنة.

ووقّع ترامب يوم الخميس الماضي على إعلان يفرض بموجبه تعرفة جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، مهددًا الاتحاد الأوروبي وكندا بـ"عقوبات أشد" إذا تعاونا للإضرار بالاقتصاد الأمريكي وتتحضر الأسواق لموجة جديدة من الرسوم في 2 أبريل، بينما تستعد إدارة البيت الأبيض لتنفيذ ما يُعرف بـ"الرسوم المتبادلة"، رغم أن تفاصيل تلك الخطط لا تزال غير واضحة.

تداعيات تصعيد الحرب التجارية

وهذه المخاوف المتزايدة من تداعيات تصعيد الحرب التجارية طغت على بيانات أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الرابع، بينما تم تعديل مؤشر للتضخم إلى مستوى أقل من القراءة السابقة.

البنوك المركزية تدعم الإقبال على الذهب

وارتفع سعر الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلًا على الأقل 15 رقمًا قياسيًا جديدًا، مدفوعًا بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، وهذه العوامل دعمت الأسعار حتى مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى مرتين فقط، ويُعد خفض الفائدة عامل دعم قوي للذهب باعتباره أصلًا لا يدرّ عوائد.

ورفعت بنوك كبرى توقعاتها لسعر الذهب، حيث عدّلت "جولدمان ساكس" هذا الأسبوع توقعاتها إلى 3300 دولار للأوقية بنهاية العام، مستشهدة بطلب أقوى من البنوك المركزية وتدفقات قوية على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.

مؤشر الذهب - فيتو

في المقابل، استقرت الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 2012 تقريبًا، مستفيدة أيضًا من الطلب على الأصول الآمنة، لا سيما في ظل شح المعروض نتيجة سحب كميات ضخمة من لندن إلى الخزائن الأميركية وأشارت سوزي كوبر، المحللة لدى "ستاندرد تشارترد"، إلى أن ارتفاع معدلات الإيجار في لندن قد يدفع الأسعار الفورية لمزيد من الصعود.

وكان سعر الذهب الفوري يُتداول مرتفعًا بنسبة 0.6% إلى 3076.92 دولار للأوقية، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.8% فيما استقر مؤشر "بلومبرج" لقياس أداء الدولار، وبقيت الفضة دون تغيير، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف.

صناديق المؤشرات المتداولة

كما رفعت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لسعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، مشيرةً إلى طلبٍ أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتدفقاتٍ قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك.

مكاسب قوية مدعومة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وشهد المعدن النفيس ارتفاعًا بنسبة 15% حتى الآن، مواصلًا مكاسبه القوية التي حققها العام الماضي، والتي عززها جزئيًا توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

وتجاوزت الأسعار هذا الشهر العتبة النفسية الرئيسية البالغة 3000 دولار للأونصة لأول مرة حسب “ بلومبرج ”، مع لجوء المستثمرين إلى الأصل الآمن، في ظل أجندات الرئيس ترمب في السياسة الخارجية والتجارة، والتي تُلقي بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

ارتفاع في المشتريات بقيادة البنوك المركزية

وأفاد محللو "جولدمان ساكس" بأن التوقعات الجديدة لسعر 3300 دولار للأونصة تعكس ارتفاعًا في المشتريات خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير، حيث تشتري البنوك المركزية حوالي 190 طنًا شهريًا وأضافوا أن هناك توقعات أيضًا بأن الصين قد تستمر في مراكمة الذهب "بوتيرة سريعة" لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

الذهب - فيتو

إيهاب: الذهب سيشهد ارتفاعا بسبب قرارات ترامب الأخيرة

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا غير مسبوق على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعةً بتصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات والشاحنات الخفيفة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأوضح "واصف" في تصريحات صحفية، أن الأونصة العالمية افتتحت تعاملات أمس عند 3020 دولارًا، لترتفع تدريجيًا وتصل إلى ذروتها عند 3080 دولارًا اليوم، مسجلةً زيادة قدرها 60 دولارًا (نحو 2%)، وذلك مع اتجاه المستثمرين إلى المعدن النفيس كملاذ آمن أمام التقلبات الاقتصادية المتوقعة.

الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025

وأشار إيهاب واصف إلى أن الذهب ارتفع بنحو 17% منذ بداية عام 2025، نتيجة توسع نطاق الحرب التجارية، والتي أثارت مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

وتابع، أن "الوضع الحالي يشهد تحولًا كبيرًا نحو الأصول الآمنة، خاصة مع تصاعد التصريحات الأمريكية التي تهدد بامتداد تأثيرات الحرب التجارية إلى قطاعات أوسع بعد إدراج رسوم السيارات ومداخلات الإنتاج".

على الصعيد المحلي في مصر، كشف رئيس شعبة الذهب، أن الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي في مصر، حيث بلغ سعر الجرام 4335 جنيهًا، محققًا زيادة فورية بنحو 615 جنيهًا (16.5%) منذ بداية العام الحالي وهي أعلى معدل زيادة مدفوعة بالتطورات العالمية.

إيهاب واصف

تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية

وأرجع واصف قفزة الذهب في مصر، إلى تفاعل السوق المحلي مع المتغيرات العالمية، حيث أصبح تغير سعر الأونصة هو العامل الأهم في حركة الذهب في مصر خلال الفترة الحالية مع استقرار عامل الدولار وثبات الطلب على الذهب في الأسواق.

واختتم رئيس الشعبة حديثه بتأكيد على أن المشهد الحالي يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات السياسات التجارية الدولية، خاصة مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن هذا الارتفاع القياسي يضع الذهب في صدارة الأصول الاستثمارية الأفضل أداءً منذ بداية العام الجاري، وسط توقعات بمواصلة المعدن تألقه طالما بقيت الحرب التجارية عاملًا ضاغطًا على معنويات الأسواق العالمية.

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