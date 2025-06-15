الأحد 15 يونيو 2025
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اقتصاد

قفزات مستمرة بالجنيه الذهب، وصل لــ 39250 جنيها بالصاغة

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، واصل الجنيه الذهب الارتفاع منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، بنحو 50 جنيها، ليسجل 39250 جنيها بحركة البيع والشراء بالسوق المحلى.

اقرأ التالي: 240 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

الجنيه الذهب 
الجنيه الذهب 

 

التوترات في الشرق الأوسط 

 وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى. 

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام. 

تأثر سوق الذهب بالحرب الايرانية

حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا غير مسبوق في التوترات الجيوسياسية بعد اندلاع مواجهات مباشرة بين إسرائيل وإيران، وهو تطور حاد يُنذر بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، ويترك أثرًا فوريًا وعميقًا على الأسواق العالمية، ولا سيما سوق الذهب.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

سعر الجنيه الذهب 

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

 

أوزان أخرى بالسوق المحلية 

 ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط. 

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به. 

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

ما أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

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