الأحد 15 يونيو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكوارع، بخطوات سهلة والنتيجة مبهرة

شوربة الكوارع
شوربة الكوارع

طريقة عمل الكوارع، من الأكلات المصرية التي ترتبط دائما بعيد الأضحى، إلا أن الكثيرين يعشقون شوربة الكوارع وفتة الكوارع، على مائدة فطار رمضان، وتحاول الكثير من ستات البيوت أن يتعلمن طريقة عمل شوربة الكوارع.
 

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وطريقة عمل شوربة الكوارع من الوصفات التي تجدها الكثير من ستات البيوت صعبة في عملها، على الرغم من أنها من الأكلات التي يعشقها معظم المصريين.

 

ولذلك تبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل الكوارع، في خطوات سريعة وسهلة، حتى يمكنها أن تقدمها لأفراد أسرتها.
 

طريقة عمل الكوارع


وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، لكل ست بيت تجد صعوبة في عمل شوربة الكوارع، طريقة عمل شوربة الكوارع بخطوات بسيطة، وطريقة احترافية، لتقدميها لأفراد أسرتك بكل سهولة.

 

مكونات عمل الكوارع
 

كوارع 1 أو 2 حسب أعداد الأسرة
ملح
فلفل أسود 
مستكة
حبهان
ورق لاوريل 
بوكيه جارنيه (جزر وكرفس وبصل وكرات)
5 ملاعق صغيرة صلصة
لغسيل الكوارع ملعقتا ملح وملعقتا دقيق وملعقتا خل وليمونتان معصورتان وقشرهما.

 

خطوات عمل الكوارع
تدعك الكوارع جيدا بالليمون والخل والملح والدقيق ثم تترك لمدة خمسة دقائق وتشطف جيدا وتنقع فى ماء لحين غليان مياه السلق.
نحضر وعائين مملوئين بالماء ونرفعهما على النار وعند الغليان نضع الكوارع بالوعاء الأول حتى يغلى غلوه ثم تنشل وتشطف فى الماء، ونضعها في الوعاء الثاني.
ونضع معه الملح والفلفل الاسود والمستكة والحبهان والبوكيه جارنيه، وورق اللاورا، ويترك ليغلى حتى تمام النضج ثم تنشل".

 

طريقة عمل شوربة الكوارع
 

طريقة عمل الكوارع
طريقة عمل الكوارع

وتقدم الشيف ريمو، طريقة عمل شوربة وفتة الكوارع، بخطوات سهلة، والنتيجة مذهلة.

مكونات عمل شوربة الكوارع

كوارع 1 او 2 حسب أعداد الأسرة 
ملح
فلفل اسود 
مستكه 
حبهان
ورق لاوريل 
بوكيه جارنيه (جزر وكرفس وبصل وكرات)
5 ملاعق صغيرة صلصة 
لغسيل الكوارع ملعقتين كبار ملح وملعقتين دقيق ملعقتين خل وليمونتين معصورين وقشرهم.

 

طريقة عمل فتة الكوارع
 

فتة الكوارع
فتة الكوارع

يمكنكم عمل فتة الكوارع بالشوربة مع خبز وأرز وخل وثوم وصلصة

مكونات عمل فتة الكوارع:
كوبان من الأرز الأبيض المطهي 
فصين ثوم مهروس 
شوربة الكوارع 
4 ملاعق كبيرة سمن 
4 أرغفة عيش ناشف ( للفته)
كوب من اللوز المقشور 
3 ملاعق خل 
4 ملاعق صلصة

 

خطوات عمل فتة الكوارع

تسلق الكوارع بالطريقة السابق ذكرها بالاعلى، ويحمر 3 أرغفة من الخبز الجاف بعد تكسيره بالسمن، ويوضع في قاع السيرفيس.
يحمر 4 فصوص من الثوم بالسمن ويضاف الخل، ويضاف ملح وفلفل وكوبان من الشوربة ثم يضاف الى الخبز، ويقلب حتى يلين.
توضع طبقة من الأرز، وفوقه صلصة بالخل والثوم، ( يقلى فصين ثوم بالسمن ويضاف اليه ملعقتين خل وصلصة، ويقلب ورشة فلفل أسود ورشة ملح ثم ترش فوق الفتة ثم يرص فوقها الكوارع..
 

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