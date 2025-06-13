اللقطات الأولى للهجوم الإسرائيلي على إيران (فيديو)

أعلنت إسرائيل في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أنها شنت ضربة "استباقية" على إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "في أعقاب الهجوم الوقائي الذي شنته دولة إسرائيل ضد إيران، من المتوقع وقوع هجوم صاروخي ومسيّر ضد إسرائيل وسكانها المدنيين في المستقبل القريب".

عاجل/ إسرائيل تهاجم العاصمة طهران الآن pic.twitter.com/rrmOChZkCw — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) June 13, 2025

وأضاف: "لذلك، ووفق صلاحياته بموجب قانون الدفاع المدني، وقع وزير الدفاع الآن على أمر خاص يُفرض بموجبه اعتبارا من الآن حالة طوارئ، خاصة في الجبهة الداخلية في كامل أراضي دولة إسرائيل".

وتابع: "يجب الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والسلطات والبقاء في المناطق المحصنة".

وأكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات متتالية في طهران، وإطلاق نيران من المدفعية المضادة للطائرات.

وحتى الآن لم تنشر أي معلومات رسمية حول أسباب هذه الانفجارات.

وأكد مسؤولان أمريكيان لـ"رويترز" وقوع الهجوم، وقالا إن الولايات المتحدة لم تشارك به ولم تقدم المساعدة لإسرائيل.

وأغلقت إسرائيل مجالها الجوي إلى أجل غير مسمى.

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