بعد اتساع أعمال الشغب، جنرال أمريكي يحذر من امتداد الاحتجاجات لكل الولايات المتحدة

الاحتجاجات في أمريكا، كشف الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور عن توقعه لامتداد موجة الاحتجاج والعنف إلى كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، محذرًا من امتداد عملية الاحتجاجات والشغب الذي بدأ في لوس أنجلوس وكاليفورنيا، إلى ولاية تكساس.

الاحتجاجات تمتد لكل أنحاء الولايات الأمريكية

وأشار الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور إلى أن عدوى الاحتجاجات انتقلت من لوس أنجلوس إلى تكساس، وباتت تنتقل بشكل سريع بين الولايات الأمريكية، وذلك ما تشير إليه التقارير المصورة في مدينتي هيوستن وسان أنطونيو في ولاية تكساس، حيث تظاهر مئات الأشخاص احتجاجًا على تصعيد السلطات الفيدرالية لمحاولات احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات في أمريكا: “سوف نرى هذه الاحتجاجات على مستوى البلاد كلها قريبًا!”.



جدير بالذكر أن احتجاجات اشتعلت في لوس أنجلوس، التي بدأت ردًا على الحملات ضد المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتقال العشرات، معظمهم من المهاجرين، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات، من خلال القيام بمظاهرات مماثلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الساعات الأخيرة.

اعتقال 150 شخص وتصاعد الاحتجاجات

واندلعت الاحتجاجات في أماكن أخرى من كاليفورنيا، في سانتا آنا، الواقعة جنوب شرق لوس أنجلوس مباشرة، وسان فرانسيسكو، الواقعة على طول الساحل، حيث تم اعتقال حوالي 150 شخصًا.

وقالت الشرطة في مدينة نيويورك إنها اعتقلت أيضا "العديد من الأشخاص" شاركوا في احتجاجات مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك، بعد أن أغلقوا الطريق أمام المباني الفيدرالية، أمس الاثنين.

تصاعد أعمال الشغب والاحتجاجات في أمريكا، فيتو



وتجمع العديد من المحتجين خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك في أتلانتا، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ووقعت احتجاجات مماثلة في لويزفيل، وكنتاكي، ودالاس.

ودعا عدد من القادة النقابين في أمريكا إلى إطلاق سراح ديفيد هويرتا، زعيم نقابي فاعل تم اعتقاله خلال احتجاجات لوس أنجلوس وأُفرج عنه بعد ذلك بكفالة، وانطلقت المظاهرات المطالبة بإطلاق سراحه، أمس الاثنين، في مدن بوسطن، وبيتسبرج، وشارلوت، وسياتل، وواشنطن العاصمة، والعديد من الولايات الأخرى بما في ذلك كونيتيكت ونيويورك.

ثم قرر ترامب نشر 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للاستجابة للاحتجاجات المستمرة ضد مداهمات الهجرة، مما يرفع العدد الإجمالي للقوات في المدينة بعد تفاقم الازمة pic.twitter.com/4ZnGJF0UtW — عائشة السيد - Aisha AlSayed (@aishaalsayed9) June 10, 2025

شركة وايمو تعلن توقف خدماتها بعد حرق سياراتها

وقام بعض أفراد الحشد بإلقاء الزجاجات وأشياء أخرى على الشرطة الأمريكية، وعندما تم إلقاء الألعاب النارية، تقدمت الشرطة لتفريق الحشد، وأطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وتم اعتقال عدد قليل من المحتجين.

وقام المحتجون بإحراق عدة سيارات تابعة لشركة وايمو (Waymo)، التي أعلنت عن توقف خدماتها في وسط لوس أنجلوس بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد مداهمات الهجرة، وتم حرق عدة سيارات ووصلت الخسائر لملايين الدولارات.

🚨⚡️ أمريكا تنهار من الداخل تحت أعين الطغاة:



دوريات شرطة كاليفورنيا محطّمة على الطريق السريع 101، الفوضى تعصف بلوس أنجلوس.



ما كانت أمريكا تصدّره من عنف وهمجية للعالم... عاد ليحترق في شوارعها.



الإمبراطورية تتفكك بأيديها.. والآتي أعظم. 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/WFMnofvVPJ — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 9, 2025



كما تم نهب متجر أبل الرئيسي في وسط مدينة لوس أنجلوس، كذلك استغل البعض الفوضى في المدينة، وبدأوا في سرقة المتاجر والمحلات الكبيرة، تم اقتحام ونهب متجر أديداس ومتجر CVS في وسط المدينة، وهناك بعض الأنباء غير المؤكدة عن حرق عدة متاجر أخرى حاولت الشرطة والحرس الوطني احتواء الموقف ولكن بلا فائدة عند اعتقال شخص يظهر أكثر ولم يتبقى شئ في تلك المتاجر.

حاكم كاليفورنيا يرفع دعوى قضائية ضد ترامب

وأعلن حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، عن تقديم دعوى قضائية ضد ترامب، معتبرًا نشر الحرس "غير دستوري" وتجاوز للولايات.

مغرد تركي يعلق على الاحتجاجات في أمريكا:



الربيع الأمريكي!!!

نحن ندعم الاحتجاجات السلمية! pic.twitter.com/mVCZiYUKwP — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) June 9, 2025

كما شدد عمدة لوس أنجلوس، كارين باس، على قدرة المدينة والشرطة المحلية على التعامل بدون تدخل فيدرالي، ووصفت قرار ترامب بأنه "تصعيد فوضوي"، الأمر الذي دعا ترامب للرد بتهديده بقطع تمويل اتحادي عن كاليفورنيا بسبب سياساتها المتعلقة بالمهاجرين، وأشار إلى التكاليف الباهظة على الضرائب الفيدرالية.

ورد حاكم كاليفورنيا نيوسوم بقوة، مشيرًا إلى أن ولاية كاليفورنيا تدفع ضرائب تزيد عن 80 مليار دولار سنويًا أكثر مما تحصل عليه.

الفوضى تنتشر في أمريكا 🔥

ذوقوا عذاب الحريـ,ـق كما ذوقتوا اهلنا في غزة.#لوس_انجلوس pic.twitter.com/88JTDDpFKv — صادق المحمداوي (@almohamadawi31) June 9, 2025



وقرر ترامب نشر 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس للاستجابة للاحتجاجات المستمرة ضد مداهمات الهجرة، مما يرفع العدد الإجمالي للقوات في المدينة بعد تفاقم الازمة، حيث قامت شرطة لوس أنجلوس بدفع مركبات مدرعة ومعدات تكتيكية إلى المكان الذي تجري فيه الاحتجاجات المعارضة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وصرح حاكم كاليفورنيا قائلًا: "تعالوا واقبضوا عليّ، أنا لا أبالي، لا تلمسوا شعبي!"وتصاعدة حدة التوترات بينه وبين ترامب".

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