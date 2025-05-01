فجر الجنرال الأمريكي السابق، دوجلاس ماكجريجور، مفاجأة خطيرة بشأن مخزون الولايات المتحدة الأمريكية من الذخيرة الممتازة، مؤكدًا أن أمريكا غير مستعدة لخوض الحرب والقتال ضد روسيا.

ذخيرة أمريكا الممتازة تنفد وروسيا تستعد لحرب شاملة

وأشار دوجلاس ماكجريجور إلى أن روسيا على بُعد خطوات قليلة من التعبئة الكاملة لـحرب شاملة، موضحًا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي لا يفهم ذلك الأمر، وأنه يريد إطالة زمن الحرب ضد روسيا.

وسخر دوجلاس ماكجريجور من فكرة زيلينسكي قطع النفط عن روسيا، مؤكدًا أن الرئيس الأوكراني لا يعرف شيئًا عن قدرة روسيا على إنتاج النفط، كما أن دول البريكس على استعداد للتعامل مع روسيا في هذا الشأن.

وكشف الجنرال الأمريكي السابق دوجلاس ماكجريجور، عن مخزون أمريكا من الذخيرة الممتازة قائلًا: "زيلينسكي لا يفهم أن روسيا على بعد خطوات قليلة فقط من التعبئة الكاملة والحرب الشاملة. إن الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن ذلك. مخزوناتنا من الذخائر الممتازة وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. إنهم مستعدون للقتال، أما نحن فلا!"



وعن زيلينسكي والحرب مع روسيا، قال الجنرال الأمريكي السابق ماكجريجور: "زيلينسكي بطة غريبة!لا أستطيع أن أتخيل أي شخص في مكانه يرغب في إطالة هذه الحرب مع روسيا."

زيلينسكي أصله روسي ويريد إطالة أمد الحرب

وعن تهديدات الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لروسيا، قال دوجلاس ماكجريجور: "إن فكرة أن زيلينسكي سيؤذي الروس بالنفط فكرة مثيرة للسخرية. من الواضح أنه لا يعلم شيئًا عن قدرة روسيا على إنتاج النفط، وتحالف البريكس، واستعدادهم للتعامل مع روسيا".

أمريكا غير مستعدة للحرب مع أوكرانيا ضد روسيا، فيتو



كما كشف الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور عن جنسية الرئيس الأوكراني، فقال: "كم عدد الأشخاص الذين يعرفون أن زيلينسكي ليس أوكرانيًا حقيقيًا؟ ولد في روسيا، ويتحدث اللغة الروسية بطلاقة، وهو ليس أوكرانيًا حقيقيًا بأي حال من الأحوال. لقد ارتكب جرائم حرب متعددة ولم تتطرق وسائل الإعلام إلى هذا الأمر أبدًا!"

جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد حاجة بلاده إلى أنظمة دفاع جوي للردع، وبحسب وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، فإن زيلينسكي علق على آخر هجمات الطائرات المسيرة الروسية على أوكرانيا قائلًا: "يجب على الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى الضغط على روسيا وفرض عقوبات إضافية صارمة تُجبرها على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب"

وقال زيلينسكي: "الطائرات الروسية المسيرة تستمر في التحليق في سماء أوكرانيا طوال الصباح... لحماية شعبنا، نحتاج إلى أنظمة دفاع جوي إضافية تصعب على روسيا شن هجمات جوية ".

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